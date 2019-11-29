رفض التفاف ذراع إيران على الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة – فيديو

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:

الحديدة

2019-11-29 17:41:28

عقد الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الخميس، اجتماعاً ثنائياً مع كبير مراقبي الأمم المتحدة الجنرال ابهيجيت جوها في العاصمة المؤقتة عدن.

ناقش الاجتماع ضرورة فتح المعابر الإنسانية، وتنفيذ مفهوم إعادة الانتشار المتفق عليه بإشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار بدون العمل الأحادي.

وتتضمن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار انسحاب المليشيات الحوثية من موانئ ومدينة الحديدة.

ووقف الاجتماع أمام التصعيد الخطير من قبل المليشيات الحوثية واستهدافها، قبل أيام، بالطيران المسير مقر الفريق الحكومي وقبله مستشفى أطباء بلا حدود، وكذلك محاولتها استهداف مدينة المخا بعدد من الصواريخ البالستية والطيران المسير قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية للتحالف والقوات المشتركة من اعتراضها وتفجيرها في الجو.

كما وقف الاجتماع أمام خروقات المليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة منذ تفعيل آلية التهدئة وتثبيت نقاط المراقبة.