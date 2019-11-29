نيوز يمن

رفض التفاف ذراع إيران على الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة – فيديو

نيوز يمن نيوز يمن منذ 11 دقيقة
0 0 أقل من دقيقة

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:
الحديدة

2019-11-29 17:41:28

عقد الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الخميس، اجتماعاً ثنائياً مع كبير مراقبي الأمم المتحدة الجنرال ابهيجيت جوها في العاصمة المؤقتة عدن.

ناقش الاجتماع ضرورة فتح المعابر الإنسانية، وتنفيذ مفهوم إعادة الانتشار المتفق عليه بإشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار بدون العمل الأحادي.

وتتضمن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار انسحاب المليشيات الحوثية من موانئ ومدينة الحديدة.

ووقف الاجتماع أمام التصعيد الخطير من قبل المليشيات الحوثية واستهدافها، قبل أيام، بالطيران المسير مقر الفريق الحكومي وقبله مستشفى أطباء بلا حدود، وكذلك محاولتها استهداف مدينة المخا بعدد من الصواريخ البالستية والطيران المسير قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية للتحالف والقوات المشتركة من اعتراضها وتفجيرها في الجو.

كما وقف الاجتماع أمام خروقات المليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة منذ تفعيل آلية التهدئة وتثبيت نقاط المراقبة.

الوسوم
إيران الانسحاب التفاف الحديدة ذراع رفض على فيديو مدينة من وميناء
اظهر المزيد
نيوز يمن

نيوز يمن

مقالات ذات صلة

Photo of طالبان تكافئ ترامب على زيارته المفاجئة

طالبان تكافئ ترامب على زيارته المفاجئة

منذ 13 دقيقة
Photo of المليشيات تستهدف أحياء حيس ومنطقة الفازة الساحلية

المليشيات تستهدف أحياء حيس ومنطقة الفازة الساحلية

منذ ساعتين
Photo of زعيم كوريا الشمالية “راض” بعد إطلاق صاروخين عملاقين

زعيم كوريا الشمالية “راض” بعد إطلاق صاروخين عملاقين

منذ ساعتين
Photo of الوائلي: “ثورة ديسمبر” قادها الزعيم وتتجلي بالالتفاف حول المقاومة الوطنية

الوائلي: “ثورة ديسمبر” قادها الزعيم وتتجلي بالالتفاف حول المقاومة الوطنية

منذ 3 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق