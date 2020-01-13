نيوز يمن

“رقم صفر”.. الحوثي يطبِّق عقوبة “داعشية” على شباب بصنعاء – فيديو

13 يناير، 2020
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@ صنعاء، نيوزيمن، خاص:
السياسية

2020-01-13 17:43:35

عاقب قيادي في ميليشيا الحوثي، الموالية لإيران، مجموعة من الشباب والمراهقين في صنعاء، بطريقة مماثلة لتنظيم داعش الإرهابي.

وظهر قيادي للحوثيين يمسك شفرة حلاقة حادة، ويحلق شعر رؤوس مجموعة شباب عنوة، بتهمة الوقوف أمام مدارس للبنات ومشاهدتهن أثناء الخروج. 

ويظهر مقطع فيديو، اطلع عليه “نيوزيمن”، أحد مشرفي الحوثيين في صنعاء وهو يمسك بشفرة حادة ويحلق، عنوة، شعر رأس شاب في العشرينات من العمر “صفر”.

وقال ناشطون وسكان محليون، إن القيادي الحوثي أقدم على الخطوة بذريعة معاقبة الشباب بسبب وقوفهم أمام مدارس حكومية ومشاهدة الطالبات أثناء الخروج.

يُذكر أن تنظيم داعش الإرهابي استخدم حلاقة شعر الرأس “صفر” كعقوبة في أوج سيطرته على مناطق في العراق وسوريا، وهو نفس الأمر الذي تمارسه ميليشيا الحوثي حالياً في بعض مناطق سيطرتها شمالي اليمن.

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