عدن الغد

ركن الاستخبارات يتفقد جاهزية أفراد قوات حماية المنشآت في كهرباء حجيف

14 سبتمبر، 2020
0

تنفيذا لتوجيهات العميد أحمد مهدي بن عفيف قائد قوات حماية المنشآت الحكومية، قام ركن الاستخبارات الرائد علي البيتل بزيارة تفقدية إلى المنطقة الأولى “كهرباء حجيف”.
وخلال الزيارة اطلع ركن الاستخبارات على جاهزية افراد قوات حماية المنشآت الحكومية في كهرباء حجيف وكذا للإطلاع على أداءهم الأمني.
والتقى الرائد علي البيتل بمدير المنطقة الاولى الأخ ياسين مناقشا معه الإشكاليات للحراسة الامنية في الادارة العامة لكهرباء حجيف.
وأشاد مدير كهرباء حجيف بأداء الحراسة الأمنية التابعة لقوات حماية المنشآت الحكومية ومقدما شكره لقيادة القوات ممثلة بالعميد أحمد بن عفيف.
وأكد أن الحراسة الأمنية تبذل ما بوسعها وتعمل على تأمين وحماية الموظفين والمقار المتواجد ضمن كهرباء حجيف.
حضر الزيارة كلا من نائب مدير الاستخبارات الملازم أول عبدالرحمن بن عبدالرحمن واداري التوجيه مبين عبدالله.

Advertisement
الوسوم

إقرا أيضا

محلي الشيخ عثمان يناقش صيانة غرف التفتيش مع استشاري المشروع لصندوق صيانة الطرق

14 سبتمبر، 2020

تنصيب الاستاذ فضل احمد شيخاً لقبيلة القطيبي ردفان

14 سبتمبر، 2020

مدير عام المنصورة يدشن حملة إزالة اللوحات الإعلانية والدعائية المخالفة من شوارع المديرية

14 سبتمبر، 2020

مدير مكتب الصحة بمديرية الأزارق يزور الوحدة الصحية بمنطقة حورة المعفاري وقرض

14 سبتمبر، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق