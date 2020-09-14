ركن الاستخبارات يتفقد جاهزية أفراد قوات حماية المنشآت في كهرباء حجيف

تنفيذا لتوجيهات العميد أحمد مهدي بن عفيف قائد قوات حماية المنشآت الحكومية، قام ركن الاستخبارات الرائد علي البيتل بزيارة تفقدية إلى المنطقة الأولى “كهرباء حجيف”.

وخلال الزيارة اطلع ركن الاستخبارات على جاهزية افراد قوات حماية المنشآت الحكومية في كهرباء حجيف وكذا للإطلاع على أداءهم الأمني.

والتقى الرائد علي البيتل بمدير المنطقة الاولى الأخ ياسين مناقشا معه الإشكاليات للحراسة الامنية في الادارة العامة لكهرباء حجيف.

وأشاد مدير كهرباء حجيف بأداء الحراسة الأمنية التابعة لقوات حماية المنشآت الحكومية ومقدما شكره لقيادة القوات ممثلة بالعميد أحمد بن عفيف.

وأكد أن الحراسة الأمنية تبذل ما بوسعها وتعمل على تأمين وحماية الموظفين والمقار المتواجد ضمن كهرباء حجيف.

حضر الزيارة كلا من نائب مدير الاستخبارات الملازم أول عبدالرحمن بن عبدالرحمن واداري التوجيه مبين عبدالله.

Advertisement