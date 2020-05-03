رمضان لـ”التصعيد والتجنيد” الحوثي في الحديدة

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن، خاص:

الحديدة

2020-05-04 01:54:59

يتواصل التصعيد الحوثي في الحديدة في مسارين، القصف والعمليات العسكرية، وعمليات التحشيد والتجنيد في مديريات المحافظة.

تجمع مليشيا الحوثي أعدادا متزايدة من المقاتلين من مديريات المراوعة والقناوص والزيدية، شمال وشمال شرق الحديدة، إلى مركز المحافظة، عبر مشرفيها ومتحوثين محليين ويتسلم المجندين أبو علي الكحلاني مدير الأمن الحوثي في المحافظة، قبل إعادة توزيعهم إلى جبهات الساحل، في برنامج تحشيد وتعبئة تواصل خلال أيام شهر رمضان.

وفي أرياف مديرية زبيد، أكثر مديريات جنوب الحديدة تحشيدا وتجنيدا من قبل المليشيات، تواصلت عمليات التجنيد الإجباري عبر المشرفين والقيادات المحلية المتحوثة، إلى جبهتي التحيتا وحيس، مع أنشطة موازية ومشابهة في جبل راس، بالإضافة إلى معسكر تدريب يستمر في استقبال وتدريب الدفع الجديدة من المجندين وإخضاعهم لتدريبات مكثفة قبل الدفع بهم إلى جبهات الساحل.

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ميدانيا عاودت المليشيات القصف والاستهداف في مدينة الحديدة ومديرية الدريهمي ومنطقة الجبلية بالتحيتا جنوبي الحديدة، غداة التصدي لهجوم حوثي شرقي مديرية الدريهمي.

مصادر عسكرية ميدانية أفادت أن عمليات الاستهداف الحوثية طالت مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي التي أطلقت عليها المليشيات قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بشكل عنيف وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7.

مضيفة إن المليشيات اطلقت نيران أسلحتها صوب مناطق شرق مدينة الصالح مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وسلاح معدل البيكا في ساعات متفرقة يوم الأحد.

واستهدفت مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية بقذائف الهاون وقذائف ار بي جي، كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 وعيار 12.7 وسلاح معدل البيكا والقناصة.