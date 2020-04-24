المشهد اليمني

رمضان ينعش أسواق الخضار والفواكه في اليمن

24 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

شهدت أسواق بيع الخضار والفواكه في كافة المحافظات اليمنية، اليوم الجمعة، انتعاشا و إقبالا كبيرا على شراء الخضار الورقية وبعض الفواكه.
وقالت مصادر محلية لـ ” المشهد اليمني ” أن
أسعار الخضار والفواكه بدت مرتفعة نسبيا في أول أيام الشهر الكريم، مقارنة مع رمضان العام الماضي، بفعل انقطاع مرتبات موظفي الدولة بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين إلى أدنى مستوياتها .
وتعيش اليمن حالة إنهيار اقتصادي بفعل انقلاب المليشيا المدعومة من إيران يهدد بإيصال أكثر من ثلثي سكانها البالغ 29 مليون نسمة، الى حافة المجاعة.

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