رهن الإشارة لأداء المهام الوطنية التي نكلف بها

دشن لواء الدفاع الساحلي العام التدريبي 2020م لمنتسبيه صباح اليوم الاثنين بحفل خطابي وعرض عسكري مهيب.

وقال قائد لواء الدفاع الساحلي العميد ركن زكي عبدالله حسن في كلمته: اننا في لواء الدفاع الساحلي قد دأبنا على تدريب جنودنا واكسابهم المهارات اللازمة والعلوم العسكرية التي تجعل منهم جنودا اكفاء واوفياء لهذا الوطن..

مشيرا الى ان العام التدريبي والعملياتي والقتالي والاعداد المعنوي والبدني الجديد 2020م، سيقضيه جنودنا الابطال في اكتساب المزيد من الخبرات والجديد من العلوم العسكرية التي تجعل من منتسبي اللواء جنودا اشداء ومؤهلين تأهيلا كاملا للقيام بمهامهم على أكمل وجه.

لافتا الى تزامن تدشين العام التدريبي الجديد مع واقع الانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة في مختلف جبهات القتال.

وأضاف العميد زكي: بأن الاوطان لابد لها من جنود مخلصين ومؤهلين يذودون عن كرامتها ويحمون مكتسباتها ويحافظون على استقرارها، حيث أقمنا العديد من دورات الاستجداد وخرجنا الكثر من الجنود المدربين والمؤهلين على ايدي معلمين متمرسين رغم الامكانات المحدودة والاوضاع المتوترة..

مردفا: اننا في لواء الدفاع الساحلي قيادة وجنودا نتوجه بالشكر للقائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي على اهتمامه لبناء جيش وطني قوي..

ونعاهده ونعاهد شعبنا ان نكون درعا يحمي الوطن ومكتسباته واننا رهن الاشارة وعلى استعداد تام لأداء المهام الوطنية التي نكلف بها، والشكر موصول لقيادة وزارة الدفاع و هيئة رئاسة الاركان..

كما وجه الشكر لدول التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية على دعمه المتواصل لاستعادة الدولة من ايدي الانقلابيين..خ

وشهد التدشين استعراض عدد من الوحدات العسكرية من امام المنصة في تشكيلات رائعة جسدت الدقة في التدريب والاعداد الجيد بتدشين المرحلة الاولى من العام التدريبي 2020م.

حضر حفل التدشين العقيد ناجي الشطاف اركان حرب اللواء الرابع مشاه جبلي ممثلا عن قيادة المحور والمقدم عبده سعيد الزريقي والمقدم عبده سالم.