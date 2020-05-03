رواتينكس لعلاج حصوات الكلي Rowatinex من خلال موقع الاحلام , يعتبر دواء رواتينكس الحل السحري في القضاء علي حصوات الكلى والمثانة , كما انه فعال في الحد من التهابات المسالك البولية وعلاجها في وقت قصير , حيث يعمل على تقليل تقلصات المسالك البولية وتطهير الجهاز البولي بشكل عام وفعال , كما يعمل علي علاج المغص الكلوي وطرد حصوات الكلى والحالب ويطهر الجهاز البولي .

التركيبة الدوائية لكبسولات رواتينكس

كل كبسولة تحتوى على :

10 مجم من مادة البورنيول

100 مجم من زيت زيتون

15 مجم كامفين

4 مجم من الأنثينول

3 مجم سينيول

24.8 مجم فابينين

6.2 مجم بيتابينين

دواعى استعمال عقار رواتينكس

يستخدم في طرد حصوات الكلى والحالب .

يستخدم في علاج إلتهابات الجهاز البولى .

يقلل من حدة المغص الكلوى .

يساعد في التخلص من حبس البول .

يساعد فى التخلص من آلام المفاصل والعظام .

يعمل على زيادة كفاءة الرئتين .

يستخدم في علاج اضطرابات الجهاز التنفسى .

يعمل على علاج اضطرابات المعدة .

جرعة كبسولات رواتينكس

الجرعة الإعتيادية : كبسولة أو إثنين 3 مرات يوميا .

: كبسولة أو إثنين 3 مرات يوميا . يجب تناوله مع كمية كافية من الماء قبل الوجبات بربع ساعة .

يجب الإلتزام بموعد الجرعة .

إذا تم نسيان تناول الجرعة يتم تناولها في موعد تذكرها دون زيادة الجرعة .

موانع استعمال رواتينكس

يجب عدم تناول Rowatinex في حالة التحسس من أى من مكونات الدواء .

يمنع إستخدام عقار رواتينكس فى علاج إلتهابات المسالك البولية الجرثومية .

لا يستخدم Rowatinex أثناء فترة الحمل أو الرضاعة إنه قد يتسبب في إصابة الجنين بالتشوهات الخلقية , كما أنه يتم إفرازه في حليب ثدي الأم .

ينصح بعدم تناول عقار رواتينكس لمن يعانون من اضطرابات بالجهاز الهضمى.

يمنع تناوله من قبل المرضى الذين يعانون من فشل كبدى مزمن .

يمنع تناوله من قبل المرضى الذين يعانون من قصور في الشريان التاجى أو أى مشاكل وراثية فى القلب .

التفاعل العقاري مع رواتينكس

يمكن أن يتعارض استخدام عقار رواتينكس مع العديد من الأدوية التي تستخدم في علاج التهابات الجهاز البولى والمسالك البولية , ولذلك يجب عدم تناوله إلا تحت إشراف الطبيب المعالج .

يمنع تناول رواتينكس مع الأدوية التي تساعد في ضبط مستويات السكر في الدم والتى يتناولها مرضى السكرى كما يمنع تناوله للمرضى الذين تم حقنهم بالأنسولين .

في الدم والتى يتناولها مرضى السكرى كما يمنع تناوله للمرضى الذين تم حقنهم بالأنسولين . يمنع تناول رواتينكس مع الأدوية التي تستخدم في علاج أمراض العظام مثل الروماتيزم وكل الأدوية التي تحتوي على الديكلوفيناك .

يتداخل تفاعل رواتينكس مع الأدوية التى تحتوى على أمينوبيرين .

يتداخل تفاعل رواتينكس مع الأدوية التى تحتوى على مادة اللوفاستاتين .

يتداخل تفاعل رواتينكس مع الأدوية التى تحتوى على كل الأمفيتامينات .

يراعى إستشارة الطبيب المعالج قبل تناول أى من الأدوية التى تحتوى على المواد السابقة .

يجب عدم تناول عقار رواتينكس مع الأعشاب أو المشروبات التى تساعد على إدرار البول لإنها تعمل على إفراغ الجسم من الماء مما يؤدى إلى الإصابة بالجفاف والتهاب مجرى البول .

الاثار الجانبية لرواتينكس

عند استخدام Rowatinex قد يصاحبه ظهور بعض الاعراض الجانبية مثل :

اضطرابات في الجهاز الهضمي .

الإصابة بالأسهال .

آلام في البطن .

الغثيان .

سعر عقار رواتينكس

يتوفر عقار رواتينكس فى الأسواق المصرية بسعر 27 جنيه مصري للعلبة الواحدة .

موقع الاحلام غير مسئول عن تناول عقار رواتينكس بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .