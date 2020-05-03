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رواتينكس لعلاج حصوات الكلي Rowatinex

3 مايو، 2020
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رواتينكس لعلاج حصوات الكلي Rowatinex

رواتينكس لعلاج حصوات الكلي Rowatinex من خلال موقع الاحلام , يعتبر دواء رواتينكس الحل السحري في القضاء علي حصوات الكلى والمثانة , كما انه فعال في الحد من التهابات المسالك البولية وعلاجها في وقت قصير , حيث يعمل على تقليل تقلصات المسالك البولية وتطهير الجهاز البولي بشكل عام وفعال , كما يعمل علي علاج المغص الكلوي وطرد حصوات الكلى والحالب ويطهر الجهاز البولي .

التركيبة الدوائية لكبسولات رواتينكس

كل كبسولة  تحتوى على :

  • 10 مجم من مادة البورنيول
  • 100 مجم من زيت زيتون
  • 15 مجم كامفين
  • 4 مجم من الأنثينول
  • 3 مجم سينيول
  • 24.8 مجم فابينين
  • 6.2 مجم بيتابينين

دواعى استعمال عقار رواتينكس

  • يستخدم في طرد حصوات الكلى والحالب .
  • يستخدم في علاج إلتهابات الجهاز البولى .
  • يقلل من حدة المغص الكلوى .
  • يساعد في التخلص من حبس البول .
  • يساعد فى التخلص من آلام المفاصل والعظام .
  • يعمل على زيادة كفاءة الرئتين .
  • يستخدم في علاج اضطرابات الجهاز التنفسى .
  • يعمل على علاج اضطرابات المعدة .

جرعة كبسولات رواتينكس

  • الجرعة الإعتيادية : كبسولة أو إثنين 3 مرات يوميا .
  • يجب تناوله مع كمية كافية من الماء قبل الوجبات بربع ساعة .
  • يجب الإلتزام بموعد الجرعة .
  • إذا تم نسيان تناول الجرعة يتم تناولها في موعد تذكرها دون زيادة الجرعة .

موانع استعمال رواتينكس

  • يجب عدم تناول Rowatinex في حالة التحسس من أى من مكونات الدواء .
  • يمنع إستخدام عقار رواتينكس فى علاج إلتهابات المسالك البولية الجرثومية .
  • لا يستخدم Rowatinex أثناء فترة الحمل أو الرضاعة إنه قد يتسبب في إصابة الجنين بالتشوهات الخلقية , كما أنه يتم إفرازه في حليب ثدي الأم .
  • ينصح بعدم تناول عقار رواتينكس لمن يعانون من اضطرابات بالجهاز الهضمى.
  • يمنع تناوله من قبل المرضى الذين يعانون من فشل كبدى مزمن .
  • يمنع تناوله من قبل المرضى الذين يعانون من قصور في الشريان التاجى أو أى مشاكل وراثية فى القلب .

التفاعل العقاري مع رواتينكس

  • يمكن أن يتعارض استخدام عقار رواتينكس مع العديد من الأدوية التي تستخدم في علاج التهابات الجهاز البولى والمسالك البولية , ولذلك يجب عدم تناوله إلا تحت إشراف الطبيب المعالج .
  • يمنع تناول رواتينكس مع الأدوية التي تساعد في ضبط مستويات السكر في الدم والتى يتناولها مرضى السكرى كما يمنع تناوله للمرضى الذين تم حقنهم بالأنسولين .
  • يمنع تناول رواتينكس مع الأدوية التي تستخدم في علاج أمراض العظام مثل الروماتيزم وكل الأدوية التي تحتوي على الديكلوفيناك .
  • يتداخل تفاعل رواتينكس مع الأدوية التى تحتوى على أمينوبيرين .
  • يتداخل تفاعل رواتينكس مع الأدوية التى تحتوى على مادة اللوفاستاتين .
  • يتداخل تفاعل رواتينكس مع الأدوية التى تحتوى على كل الأمفيتامينات .
  • يراعى إستشارة الطبيب المعالج قبل تناول أى من الأدوية التى تحتوى على المواد السابقة .
  • يجب عدم تناول عقار رواتينكس مع الأعشاب أو المشروبات التى تساعد على إدرار البول لإنها تعمل على إفراغ الجسم من الماء مما يؤدى إلى الإصابة بالجفاف والتهاب مجرى البول .

الاثار الجانبية لرواتينكس

عند استخدام Rowatinex  قد يصاحبه ظهور بعض الاعراض الجانبية مثل :

  • اضطرابات في الجهاز الهضمي .
  • الإصابة بالأسهال .
  • آلام في البطن .
  • الغثيان .

سعر عقار رواتينكس

  • يتوفر عقار رواتينكس فى الأسواق المصرية بسعر 27 جنيه مصري للعلبة الواحدة .

موقع الاحلام غير مسئول عن تناول عقار رواتينكس بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

للاستفسار او السؤال عن الأدوية نستقبل تعليقاتكم اسفل المقال .

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