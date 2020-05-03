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رواتينكس لعلاج حصوات الكلي Rowatinex
رواتينكس لعلاج حصوات الكلي Rowatinex من خلال موقع الاحلام , يعتبر دواء رواتينكس الحل السحري في القضاء علي حصوات الكلى والمثانة , كما انه فعال في الحد من التهابات المسالك البولية وعلاجها في وقت قصير , حيث يعمل على تقليل تقلصات المسالك البولية وتطهير الجهاز البولي بشكل عام وفعال , كما يعمل علي علاج المغص الكلوي وطرد حصوات الكلى والحالب ويطهر الجهاز البولي .
التركيبة الدوائية لكبسولات رواتينكس
كل كبسولة تحتوى على :
- 10 مجم من مادة البورنيول
- 100 مجم من زيت زيتون
- 15 مجم كامفين
- 4 مجم من الأنثينول
- 3 مجم سينيول
- 24.8 مجم فابينين
- 6.2 مجم بيتابينين
دواعى استعمال عقار رواتينكس
- يستخدم في طرد حصوات الكلى والحالب .
- يستخدم في علاج إلتهابات الجهاز البولى .
- يقلل من حدة المغص الكلوى .
- يساعد في التخلص من حبس البول .
- يساعد فى التخلص من آلام المفاصل والعظام .
- يعمل على زيادة كفاءة الرئتين .
- يستخدم في علاج اضطرابات الجهاز التنفسى .
- يعمل على علاج اضطرابات المعدة .
جرعة كبسولات رواتينكس
- الجرعة الإعتيادية : كبسولة أو إثنين 3 مرات يوميا .
- يجب تناوله مع كمية كافية من الماء قبل الوجبات بربع ساعة .
- يجب الإلتزام بموعد الجرعة .
- إذا تم نسيان تناول الجرعة يتم تناولها في موعد تذكرها دون زيادة الجرعة .
موانع استعمال رواتينكس
- يجب عدم تناول Rowatinex في حالة التحسس من أى من مكونات الدواء .
- يمنع إستخدام عقار رواتينكس فى علاج إلتهابات المسالك البولية الجرثومية .
- لا يستخدم Rowatinex أثناء فترة الحمل أو الرضاعة إنه قد يتسبب في إصابة الجنين بالتشوهات الخلقية , كما أنه يتم إفرازه في حليب ثدي الأم .
- ينصح بعدم تناول عقار رواتينكس لمن يعانون من اضطرابات بالجهاز الهضمى.
- يمنع تناوله من قبل المرضى الذين يعانون من فشل كبدى مزمن .
- يمنع تناوله من قبل المرضى الذين يعانون من قصور في الشريان التاجى أو أى مشاكل وراثية فى القلب .
التفاعل العقاري مع رواتينكس
- يمكن أن يتعارض استخدام عقار رواتينكس مع العديد من الأدوية التي تستخدم في علاج التهابات الجهاز البولى والمسالك البولية , ولذلك يجب عدم تناوله إلا تحت إشراف الطبيب المعالج .
- يمنع تناول رواتينكس مع الأدوية التي تساعد في ضبط مستويات السكر في الدم والتى يتناولها مرضى السكرى كما يمنع تناوله للمرضى الذين تم حقنهم بالأنسولين .
- يمنع تناول رواتينكس مع الأدوية التي تستخدم في علاج أمراض العظام مثل الروماتيزم وكل الأدوية التي تحتوي على الديكلوفيناك .
- يتداخل تفاعل رواتينكس مع الأدوية التى تحتوى على أمينوبيرين .
- يتداخل تفاعل رواتينكس مع الأدوية التى تحتوى على مادة اللوفاستاتين .
- يتداخل تفاعل رواتينكس مع الأدوية التى تحتوى على كل الأمفيتامينات .
- يراعى إستشارة الطبيب المعالج قبل تناول أى من الأدوية التى تحتوى على المواد السابقة .
- يجب عدم تناول عقار رواتينكس مع الأعشاب أو المشروبات التى تساعد على إدرار البول لإنها تعمل على إفراغ الجسم من الماء مما يؤدى إلى الإصابة بالجفاف والتهاب مجرى البول .
الاثار الجانبية لرواتينكس
عند استخدام Rowatinex قد يصاحبه ظهور بعض الاعراض الجانبية مثل :
- اضطرابات في الجهاز الهضمي .
- الإصابة بالأسهال .
- آلام في البطن .
- الغثيان .
سعر عقار رواتينكس
- يتوفر عقار رواتينكس فى الأسواق المصرية بسعر 27 جنيه مصري للعلبة الواحدة .
موقع الاحلام غير مسئول عن تناول عقار رواتينكس بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .
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