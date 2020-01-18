المشهد اليمني

رواية جديدة للهجوم على معسكر الاستقبال في مأرب

19 يناير، 2020
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المشهد اليمني

كشفت مصادر سياسية وإعلامية عن رواية جديدة للقصف الذي استهدف معسكرا للجيش الوطني شمال مأرب، وأسفر عن قتل أكثر من 70 جندياً وجرح العشرات من المجندين.

وقالت المصادر، إن المعسكر لم يتعرض لقصف صاروخي فقط، وإنما تعرض لهجوم مزدوج بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة شمال غربي مارب.

ووفق المصادر، فإن الصاروخ الباليستي سقط بالقرب من مسجد بالمعسكر عقب صلاة المغرب، مشيرة إلى أن الجيشَ أسقط مسيرة فوق موقعِ الهجوم في المدينة فيما انفجرت الثانية داخل المعسكر.

وأعلنت الإعلام العسكري في وزارة الدفاع على ان الهجوم الصاروخي استهدفت مسجدا في معسكر للجيش بمأرب.

وأشارت المصادر، إلى أن القصف استهدف الجنود مساء السبت، في هجوم بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة، استهدف معسكرين للاستقبال بالقرب من جبهة نهم.

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