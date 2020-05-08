أخبار نادي برشلونة

روبرتسون يعتذر عن سلوكه مع ميسي

8 مايو، 2020
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روبرتسون يعتذر عن سلوكه مع ميسي

اللاعب الاسكتلندي اعتدى على ميسي في ليلة الريمونتادا

اعتذر أندي روبرتسون، مدافع ليفربول، عن سلوكه أمام ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، في المباراة التي جمعت بينهما في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا.

ليفربول نجح في إقصاء برشلونة من التشامبيونزليج العام الماضي بعد الفوز في أنفيلد برباعية نظيفة ليعود من هزيمة 3-0 في كامب نو.

إقصاء برشلونة مهّد للريدز لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه ليتوج يورجن كلوب تعبه مع الفريق بلقب قاري.

وقال روبرتسون في تصريحات صحفية: “كنت أنا وفابيينو نراقب ميسي وسقطنا جميعًا على الأرض، بعدها ضربته ضربة خفيفة على رأسه، إنّه سلوك أنا نادم عليه للغاية”.

وتابع: “كان تصرفًا وليد اللحظة ولكنّه لا يعبر عن الاحترام أبدًا خاصة أنّه أمام أفضل من لمس كرة القدم على الإطلاق”.

اللاعب أشار إلى أنّ الهزيمة من برشلونة في الذهاب كانت واحدة من أسوأ لحظاته، معبرًا عن سعادته بالعودة في لقاء الإياب والوصول إلى النهائي ثم التتويج باللقب.

كما كشف عن بداية حياته المهنية بقوله: “كنت أعمل في محل للملابس النسائية، وفي يوم لم يكن هناك وفرة في العمال وطُلب مني العمل لفترة أطول فخرجت عن شعوري وأهنت صاحب المحل وتركت الوظيفة”.

واختتم: “بدايتي في ليفربول لم تكن جيدة أيضًا، وشعرت أن جسدي يتألم في أول تدريب، ولكن المدرب تفهم الأمر ومنحني الوقت لتجاوز الأمر”.

جدير بالذكر أنّ روبرتسون انضم إلى ليفربول من هال سيتي الإنجليزي وأصبح الخيار الأساسي في تشكيل كلوب.

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روبرتسون سلوكه عن مع ميسي يعتذر

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