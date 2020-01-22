رودريجو مورينو الأقرب لتغطية غياب لويس سواريز عن برشلونة

سبورت 360 – كشفت تقارير صحفية إسبانية أن رودريجو مورينو مهاجم فريق نادي فالنسيا الإسباني هو الأقرب لتغطية غياب لويس سواريز النجم الأوروجوياني عن هجوم برشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة.

ويعاني نجم ليفربول الإنجليزي السابق من إصابة قوية سوف تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري بعد خضوعه لعملية جراحية.

رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا مرشح بقوة لتعويض سواريز في برشلونة

وبرز اسم رودريجو مورينو كخيار بارز لتعويض لويس سواريز في الخط الأمامي للبرسا، بالإضافة إلى كل من بيير آيميريك أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزي وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني، ولكن اصطدم البلوجرانا بعدم رغبة كلا الناديين في التخلي عن نجميهما في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ويعد المبلغ المطلوب من جانب الخفافيش والذي يقدر بـ 60 مليون يورو على أقل تقدير، حجر عثرة في طريق انتقال المهاجم الدولي الإسباني إلى ملعب كامب نو.

ويحتاج النادي الكتلوني لجلب 124 مليون يورو جراء بيع اللاعبين في السوق الصيفية المقبلة من أجل ضبط ميزانيته، مما يعني أن دفع 60 مليون الآن في رودريجو سيشكل حِملاً مالياً على إدارة البرسا.

النادي الكتلوني يسعى لعدم تكرار خطأ الموسم الماضي، عندما تم التعاقد مع كيفن برينس بواتينج في السوق الشتوية ولم يستفد منه الفريق على الإطلاق، ولكن إبرام صفقة جيدة بصفة دائمة من المؤكد أنه سيكلف خزينة النادي مبلغاً ليس هيناً.

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