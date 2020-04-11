روسو يوجه اتهاماً جديداً لبارتوميو

هاي كورة – كشف إيميلي روسو عضو مجلس إدارة نادي برشلونة السابق عن عدم جراءة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي بقضية خفض أجور اللاعبين بالنادي حيث دائماً ما يعطي الأولوية لغرفة خلع الملابس وليونيل ميسي من أجل تنفيذ مشروعه الرياضي فقط.

وأشار روسو أن بارتوميو افتقر للحزم الكافي في مفاوضاته مع اللاعبين من أجل تخفيض الراتب حتى لا يشعل غضب قادة غرف خلع الملابس.

وأفادت التقارير بأنه كان يتعين على بارتوميو بأن يتخذ إجراءات أكبر لتخفيض الأجور بصورة أكبر من ذلك مهما كانت النتيجة فيما أكد بأن بارتوميو لا يفكر سوى في صحة غرف خلع الملابس والحفاظ على صحة اللاعبين النفسية للعودة بنتائج رياضية مميزة تدير بالإيجاب على إيرادات النادي ولتحقيق أقصى استفادات مالية للانتخابات القادمة.

كما أفاد روسو بأن أرباح برشلونة عن العام الماضي ستقل كثيراً بسبب أزمة فيروس كورونا وهو ما سيؤثر بالسلب على خزينة وإيرادات النادي مستقبلاً.