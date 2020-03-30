رونالدو وميسى × فريق واحد؟ وكيل الدون يكشف دور بيريز فى حرمان برشلونة من الثنائى الذهبى



أعلن خورخى مينديز، وكيل أعمال البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن احتمالية تغيير مستقبل “الدون” قبل انتقاله لصفوف ريال مدريد الإسبانى عام 2000، وقع المهاجم البرتغالى كريستيانو رونالدو رسمياً عقد انتقاله من مانشستر يونايتد بطل الدورى الانجليزى الى ريال مدريد الإسبانى لمدة 6 سنوات مقابل نحو 94 مليون يورو.







وقال وكيل أعمال رونالدو، فى تصريحات لصحيفة “سبورت” الإسبانية، إن “الدون” كان بإمكانه مشاركة ميسى فى برشلونة قبل انتقاله لصفوف الريال، مؤكدا أن ريال مدريد كان متردداً فى التوقيع مع البرتغالى من مانشستر، فى حين قدم كل من برشلونة ومانشستر سيتى عروضا أكبر من عرض الريال، لكن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قرر التدخل وإنهاء الصفقة لتدعيم موقفه في الانتخابات، حيث كان يرى أن انتقال رونالدو إلى برشلونة مع وجود ميسي كان سيحول دون تتويج الملكى بأى بطولة لفترة طويلة من الزمن.







وشدد وكيل اللاعبين على أن السير أليكس فيرجسون، المدير الفنى الأسطورى لفريق مانشستر يونايتد، يعتبر مكتشف رونالدو بعدما نجح في ضمه من سبورتنج لشبونة البرتغالي فى صفقة قدرت وقتها بـ12 مليون جنيه إسترلينى في 2003، وكان أيضًا هناك اهتمام من ليفربول وآرسنال لضم النجم الشاب وقتها، حيث شهدت صفقته صراعًا كبيرًا فيما بينهما من أجل الفوز بخدماته، عندما كان يبلغ من العمر فقط 18 عامًا، بجانب حصولهما على الموافقة المبدئية من قبل ناديه الأسبق سبورتنج لشبونة فى عام 2003، لكن فيرجسون كان قادرا على أن يحسم تلك الصفقة لصالح ناديه، بعدما أخبر مينديز أنه يريد الجناح الشاب فى مانشستر على الفور.







وبعد تجربته المثيرة مع مانشستر يونايتد انتقل رونالدو في النهاية إلى ريال مدريد الإسبانى في صفقة قياسية وقتها قدرت بـ94 مليون يورو في 2009 قبل أن يغادر إلى يوفنتوس الإيطالى في صيف 2018 مقابل حوالى 100 مليون يورو.