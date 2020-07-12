رونالدو يتصدر قائمة هدافي القرن 21!

هاي كورة-تربع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس قائمة هدافي القرن 21 ،متفوقا على مطارده الأزلي ليونيل ميسي جناح نادي برشلونة الإسباني .

ويعرض “هاي كورة “أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في القرن 21:

ويأتي كريستيانو رونالدو في صدارة الهدافين برصيد 730 هدف ،ليوزيل ميسي وصيفا برصيد 700 هدف ،زلاتان ابراهيموفيتش ثالثابرصيد 523 هدف ،ويأتي القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي رابعا بـ 466هدف ،خامسا يحل لويس سواريز خامسا بـ 461 هدف ،يتواجد سيرجو اجويرو بالمركز السادس بـ 416 هدف ،صامويل ايتو سابعا برصيد 406 هدف ،هونتيلار 399 هدف ،اديسون كافاني 389 هدف ،ديفيد فيا ،368 هدف .