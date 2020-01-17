رونالدينيو : ميسي صديقي وريكارد الأفضل



تحدث النجم البرازيلي السابق رونالدينيو عن تجربته في صفوف برشلونة الإسباني ومزاملته للأرجنتيني ليونيل ميسي.



وتحدث رونالدينيو في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلا :”لم أغير تاريخ برشلونة، بل كان هنالك العديد من اللاعبين الذين كانوا يمرون بـ لحظات عظيمة في برشلونة كل شيء كان رائعاً منذ اليوم الأول، منذ المباراة الأولى”.



وتابع رونالدينيو قائلا :”أنا وميسي أصبحنا أصدقاء وبدأنا باللعب معاً وتعاوننا جيداً، لقد كان مختلف عن أي شخص آخر، تحدثنا مع ريكارد لنأتي إلى التدريبات سوياً, كنت محظوظاً بما يكفي لمنحه تمريرة الهدف الأول، من الرائع رؤية شخص في بدايته ثم تراه يحكم العالم”.



وواصل النجم البرازيلي قائلا :”ميسي علمني اللغة الاسبانية وأنا علمته البرتغالية، لكن مع الكرة فهمنا بعضنا البعض تماماً، ليو شخص هادئ ولا يضع نفسه في مشاكل ويبقى مع عائلته والمقربين منه وهذا شيء أحبه فيه”.



وأكمل رونالدينيو قائلا :”لدي الكثير من الذكريات الرائعة مع برشلونة، كنت أذهب إلى الملعب مع الآلاف من الناس ينتظروني هناك، فرانك ريكارد هو أفضل مدرب عملت معه، لقد جعل الأمور سهلة بالنسبة لنا وتحدث معنا بطريقة بسيطة”.



