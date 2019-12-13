أخبار نادي برشلونة

رونالدينيو: ميسي ليس أفضل لاعب في التاريخ

13 ديسمبر، 2019
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رونالدينيو: ميسي ليس أفضل لاعب في التاريخ

أوضح النجم البرازيلي رونالدينيو أنه لا يعتبر زميله السابق في برشلونة وقائد الفريق الحالي ليونيل ميسي اللاعب الأفضل في تاريخ اللعبة، بل فقط في الوقت الراهن.

وتُوج ميسي مؤخراً بالكرة الذهبية السادسة في مشواره بعد موسم آخر مميز مع البلوجرانا في 2019 شهد تتويج الفريق بلقب الليجا.

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وقال رونالدينيو في تصريحات نقلتها “ماركا”: “سعيد بفوز ميسي بالكرة الذهبية لأنه صديقي، ولأنه علم من أعلام برشلونة”.

وواصل: “لا أحب المقارنات لأن من الصعب تحديد من هو الأفضل في التاريخ، هناك مارادونا، بيليه، رونالدو”.

وختم: “لا يمكن القول إن ميسي هو الأفضل في التاريخ، ولكن ميسي هو اللاعب الأفضل في العصر الحالي”.

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وكان رونالدينيو شاهداً على بزوغ نجم ميسي خلال السنوات الأخيرة له مع برشلونة قبل الرحيل إلى ميلان في 2007 وترك النادي الكتالوني.

ويتواجد رونالدينيو حالياً في المكسيك رفقة نجم البلاد كواتيموك بلانكو ضمن افتتاح فعالية خيرية بالبلد اللاتيني.

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