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رونالدينيو يغادر برشلونة وبداية ثورة مانشستر سيتي .. أغلى صفقات 2009-2008

29 أبريل، 2020
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رونالدينيو يغادر برشلونة وبداية ثورة مانشستر سيتي .. أغلى صفقات 2009-2008

وبداية النهاية لرونالدينيو..

شهدت سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2008-2009 عددًا من الصفقات المدوية بين الأندية الكبار حول العالم، وكان الدوري الإنجليزي الممتاز على وجه الخصوص هو أكثر من احتوى على تنقلات لم تكن متوقعة على الإطلاق.

كما أن هذا السوق كان بداية بزوغ بعض المواهب الشابة التي فيما بعد بيعت بأموال طائلة، كما حظى بعديد الصفقات التي شهدت إثارة في تفاصيلها، مثل انضمام ألكسندر هليب إلى برشلونة قادمًا من آرسنال نظير 17 مليون يورو.

صفقات أخرى مثل سمير نصري إلى آرسنال وأندري أرشافين للجانرز أيضًا، مع انضمام جيرمان ديفو إلى توتنهام وغيرها الكثير، ولكن أولئك لم يكونوا الأغلى في هذا الميركاتو الساخن، وفي هذا التقرير نستعرض معكم أغلى 15 صفقة في هذه السوق.

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