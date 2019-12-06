رونالد كومان لا يستبعد تدريب برشلونة

موقع سبورت ٣٦٠ – لم يستبعد المدرب رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، توليه تدريب فريق برشلونة الإسباني في المستقبل القريب لخلافة إرنستو فالفيردي.

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وينتهي عقد فالفيردي مع برشلونة عقب نهاية الموسم الحالي، ويملك النادي خيار تمديد العقد لموسم إضافي بشكل تلقائي، لكن يبدو أن الإدارة لا تفكر بتفعيله نظراً للمستوى السيء الذي يقدمه الفريق منذ بداية الموسم.

وأجمعت معظم الصحف العالمية على أن رونالد كومان مدرب منتخب هولندا هو المرشح الأبرز لخلافة فالفيردي، لاسيما وأن لديه بنداً يسمح له بفسخ عقده عقب انتهاء بطولة يورو 2020.

لا يستبعد كومان خلافة فالفيردي

وتحدث رونالد كومان في تصريحات خاصة لصحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً: “لدي عامان أخران مع المنتخب الوطني، أنا لا أحب التحدث عن برشلونة، هذا غير مريح لأسباب عديدة، والآن لدي وظيفة وليس من العدل الحديث عن هذا”.

وأضاف: “إذا جاءت تلك الفرصة ، فقد جاءت ، وإذا لم تأتي ، فلن تأتي، هناك أشياء أكثر أهمية في الحياة ، وهي لا تقل أبداً”.

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