المشهد العربي

رويترز: اليمن أكثر البلاد عرضة لخطر كورونا

2 مايو، 2020
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اعتبرت وكالة “رويترز”، أن اليمن يعد من أكثر البلاد عرضة للخطر جراء فيروس “كورونا” المستجد.

واستندت الوكالة في تقريرها اليوم السبت، على تحذيرات الأمم المتحدة من انتشار الفيروس في ظل الأوضاع التي يمر بها مع استمرار الحرب.

ونقلت الوكالة عن منظمة الصحة العالمية قولها، إنها تخشى من حدوث الأسوأ في اليمن فيما يتعلق بتأثير كورونا؛ لأن بعض سكانه لديهم أقل مستويات المناعة وأقصى درجات التعرض للأمراض بالمقارنة بالدول الأخرى.

ونوهت إلى أنه جرى عزل عشرة مخالطين للحالة المصابة بكورونا في تعز معظمهم من أقاربه، لكنهم في صحة جيدة.

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