”رويترز” تكشف عن وجود حالة مؤكدة على الأقل بفيروس كورونا في صنعاء

كشفت وكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء، عن وجود حالة إصابة مؤكدة على الأقل، بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

ونقلت الوكالة عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين، أن ” هناك حالة مؤكدة واحدة على الأقل في العاصمة صنعاء”. مشيرة إلى أن المليشيا الحوثية تنفي ذلك.

وأوردت الوكالة في تقريرها الموسوم ب” ما زال لغزا.. اليمن يكافح لرصد كوفيد-19 وسط ويلات الحرب” تفاصيل عن الفجوة المعلوماتية التي جعلت فيروس كورونا في اليمن أشبه باللغز نتيجة قصور المعلومات وضعف أجهزة الترصد الوبائي.

وكانت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في محافظة حضرموت أعلنت شفاء الحالة الوحيدة المؤكد إصابتها بكورونا في مديرية الشحر، إلا أن المخاوف من تفشي الوباء لا تزال قائمة.