أخبار نادي برشلونة

ريال مدريد أصبح غير قلق بشأن الحالة الأمنية في برشلونة

5 ديسمبر، 2019
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ريال مدريد أصبح غير قلق بشأن الحالة الأمنية في برشلونة

موقع سبورت 360- أيام قليلة تفصلنا عن الكلاسيكو الأكبر في تاريخ كرة القدم بين برشلونة وريال مدريد المقرر له يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي على ملعب الكامب نو في مباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر في الليجا.

وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن آخر تطورات وأخبار الحالة الأمنية في إقليم كتالونيا الفترة الحالية بسبب المشاكل الأخيرة التي أدت إلى قرار تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الذي كان من المقرر لعبه يوم نهاية الشهر الماضي على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني.

وتسببت الحالة الأمنية والسياسية مؤخراً في إقليم كتالونيا في حالة من الذعر الكبير وبدأ تأثيرها يصل بالفعل إلى كرة القدم والأحداث الرياضية في الإقليم الكتالوني.

ريال مدريد في حالة إطمئنان الآن قبل أيام من مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة

وقالت شبكة “كادينا سير” الإسبانية أن نادي ريال مدريد

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