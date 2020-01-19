ريال مدريد بلا هزيمة منذ 91 يومًا فى رقم استثنائى جديد



يواصل نادي ريال مدريد الضغط على غريمه التقليدي برشلونة في بطولة الدوري الإسباني،حيث بدأ في مواصلة سلسلة اللاهزيمة في جميع المسابقات منذ 91 يومًا.



وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد أصبح في صدارة الدوري بعد الفوز على إشبيلية، ووضع بذلك المزيد من الضغط على برشلونة، حيث بدأ الفريق الملكي عام 2020 بأربعة انتصارات في أربع مباريات، جاء اثنان في كأس السوبر الإسباني واثنين آخرين في الدوري.



‏وحقق رجال زيدان الفوز على إشبيلية ووصلوا إلى 91 يومًا من دون هزيمة ، منذ آخر هزيمة ضد ريا لمايوركا في 19 أكتوبر ، منذ ذلك الحين لم يخسر ريال مدريد بالفعل في 17 مباراة متتالية.



‏كما فاز ريال مدريد في سبع مباريات بالليجا بينما تعادل في أربع مباريات، أداء ريال مدريد المذهل سمح له بملاحقة برشلونة والقتال من أجل الفوز بالدوري، وهو الأمر الذي كان في الموسمين السابقين مهمة مستحيلة بالفعل.



كما تتضمن هذه السلسلة العديد من النتائج الجيدة خارج الديار مثل التعادل ضد برشلونة في كامب نو وضد فالنسيا في ميستايا.