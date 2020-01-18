ريال مدريد مظلوم أمام برشلونة !

هاي كورة_ الدوري الاسباني وحقوق التلفزيون مرة أخرى تُسبب الضرر لـ ريال مدريد حيث ستُقام مباراة الكلاسيكو لـ المرة الثانية هذا الموسم مع أقل لـ مدريد .

ريال مدريد سوف يستقبل برشلونه في البرنابيو وسيكون للفريق الملكي مرة أخرى يوم راحة أقل قبل الكلاسيكو …في كرة القدم 24 ساعة من العمل ضروري عندما تكون قد شاركت في مباراة قبل أربعة أيام .

ريال مدريد سوف يواجه مانشستر سيتي يوم الأربعاء 26 فبراير في مانشستر قبل أربعة أيام من الكلاسيكو ومع ذلك سيلعب برشلونة مباراته في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء قبل خمسة أيام من لعب الكلاسيكو .