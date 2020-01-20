ريال مدريد والبقاء على قيد الحياة



رغم الغيابات العديدة، نجح ريال مدريد في تخطي عقبة إشبيلية مساء السبت في الدوري الإسباني ليستمر في مطارة برشلونة على القمة.



موسم ريال مدريد كـ أنه فيلم من تصوير المخرج العالمي سام مينديز، ريال مدريد يتنقل من خندق لـ آخر، ويتجاوز هزات أرضية ويتجنب لغم أرضي بعد أن وضع طرف أصبع قدمه عليه، وكأن يعيش في مشهد تلو الآخر.



موسم الملكي كأنه يسير في تسلسل مع عدم وجود خيار لـ التنفس بين كل محطة صعبة وبين الأخرى، مع مُعاناة المستايا مع كورتوا لـ تقلبات الكامب نو مع صعوبة مباراة إشبيلية، لكن يخرج زيدان منها مع خدوش ويقوم بـ نفض الغبار عن نفسه مستعداً لـ المواجهة التالية كأنها حرب.





الريال ينجو من كل ذلك من نقص في تسجيل الهدف، ثم الدخول في مرحلة الشك ومواجهة الانتقادات، والاصابات، في كل ذلك ريال مدريد تجاوز مباريات تُعتبر مهمة وقيمتها تساوي نصف الدوري منها مباراة إشبيلية التي تتجاوز أهميتها الثلاث نقاط مع تجاوز خصم صعب وعنيد.



يستمتع البرنابيو عندما يُشاهد الفريق يتجاوز المباريات الصعبة رغم الغيابات كـ راموس ، فالفيردي، وعدم قدرة بنزيما على المشاركة منذ البداية وعدم تواجد بيل المفاجيء، لكن الفريق كما شاهدناه في جدة كان يدافع كـ كتلة ويقاتل من أجل إستعادة الكرة.





الفريق كما كان يُدافع كـ كتلة كان يُهاجم كـ كتلة لذا تشاهدون منذ هدف بنزيما في المستايا من يُسجل الأهداف لاعبين مهمتهم الأساسية ليست تسجيل الأهداف من مودريتش ، لـ فاران وكرووس وايسكو والآن ثُنائية كاسيميرو ثمانية أهداف متتالية لا تحمل ختم المهاجم.



إن عدم وجود المهاجم الهداف في ظل غياب بنزيما ، واضح ويُهدد مسيرة الفريق في الليجا لكن الجميل في زيدان هي قدرة الجميع على تسجيل الأهداف مع النظر لـ ظروف الفريق فإنك ترى مجموعة يقودها شخص قائد حقيقي في القدرة على النجاة.