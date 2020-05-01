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ريال مدريد وبرشلونة يقودان نبيل فقير إلى خيانة بيتيس !

1 مايو، 2020
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ريال مدريد وبرشلونة يقودان نبيل فقير إلى خيانة بيتيس !
نبيل فقير نجم ريال بيتيس

سبورت 360 – كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن رغبة الفرنسي نبيل فقير في الاستمرار مع ناديه الحالي ريال بيتيس، ورفض جميع العروض المقدمة إليه من قبل كبرى أندية أوروبا.

وانتقل نبيل فقير صاحب 26 عاماً إلى صفوف ريال بيتيس الصيف الماضي، قادماً من ليون الفرنسي بمبلغ 20 مليون يورو.

وكان نبيل فقير قد قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لليفربول، ولكن أنضم في نهاية المطاف للفريق الأندلسي ريال بيتيس.

نبيل فقير لن يرحل عن بيتيس سوى للريال أو برشلونة

تألق الدولي الفرنسي نبيل فقير مع ريال بييتس هذا العام بتسجيله سبعة أهداف، وصناعة ستة آخرين في 23 مباراة، جعل أكثر من نادي يرغب في ضمه من بينهم ميلان الإيطالي، وآرسنال الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بالرغم من رغبة ميلان وآرسنال بضم نبيل فقير، إلا أن الأخير رفض تلك العروض، وأكد على استمراره مع بيتيس في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن السبب الوحيد الذي سيجعل نبيل فقير يتراجع عن قراره، ويرحل عن بيتيس في الصيف هو تلقيه عرضاً من ريال مدريد الإسباني أو برشلونة.

الجدير بالذكر أن عقد نبيل فقير سينتهي مع فريقه ريال بييتس صيف عام 2023.

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