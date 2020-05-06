ريال مدريد يتصدر قائمة أكثر 10 أندية إسبانية دفعا بالشباب.. وغياب برشلونة



تزخر البطولات العالمية كل موسم بالعديد من النجوم الشابة لتصبح محط الأنظار للجماهير، ومتابعة من قبل الأندية الكبرى وكشافيها.



وتوجد اختلافات كبيرة بين الأندية والبطولات في الفرص المتاحة للاعبين الشباب لإثبات موهبتهم، والذين يشكلون مستقبل بلادهم ورأينا العديد منهم يخطف الأضواء وتتصارع عليه الأندية الكبرى للظفر بإمكانياته.



وأعد مركز الدراسات الرياضية السويسري” cies” الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تقريرا مفصلا بالنسبة المئوية للدقائق التي لعبت في الموسم الحالي أو آخر دقيقة أكملها لاعبون تحت 21 سنة.



ويتصدر نادى ريال مدريد قائمة أندية الدورى الإسبانى اعتمادا على الشباب تحت 21 سنة بنسبة 13.1%، متفوقا على ريال سوسيداد صاحب الوصفة بنسبة 12.3%، فيما غاب نادى برشلونة وإشبيلية عن القائمة.







وجاءت قائمة الأندية الأكثر اعتمادا على الشباب كالتالى..





ريال مدريد بـ13.1٪





ريال سوسيداد 12.3٪





أتلتيكو مدريد 12.0٪





ريال بلد الوليد 11.7٪





ريال مايوركا 10.3٪





أوساسونا 10.1٪





ريال بيتيس 9.4٪





خيتافي 9.0٪





فالنسيا 8.7٪





إسبانيول 7.1٪









