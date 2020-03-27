ريال مدريد يقترب وبرشلونة ينسحب من صفقة إدواردو كامافينجا



نشرت تقاريرصحفية إسبانية، انسحاب نادي برشلونة من صفقة الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب وسط رين، خلال انتقالات الصيف المقبلة.



ويعتبر اللاعب 17 عاما، محط اهتمام ناديي برشلونة وريال مدريد في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي.



وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن سبب انسحاب برشلونة من الصفقة، طلب نادي رين الحصول على 50 مليون يورو للتنازل عن خدمات اللاعب فيما يري مسؤولي البارسا أن المبلغ كبير ومبالغ فيه.



وأكدت الصحيفة أن اللاعب سيكون قريب من التوقيع لريال مدريد، بعد انسحاب برشلونة وفي ظل وجود مواطنه زين الدين زيدان في النادي الملكي.



وشارك كامافينجا مع رين هذا الموسم 36 مباراة سجل هدف وصنع هدفين لزملاءه. أبرز 10 أرقام لفريق الوحدة السعودي في دوري المحترفين.



يرغب نادى ريال مدريد الإسباني فى ضم لاعب رين الفرنسى الشاب إدواردو كامافينجا 16 عاما بعد ظهوره بصورة جيدة وأداء مميز مع فريقه فى الدورى الفرنسى.



ولم يحسن الملكى ريال مدريد الدورى الإسبانى البداية هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث بعد مرور 4 جولات وخسارة أول مباراة فى دورى أبطال أوروبا بثلاثية.



وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الريال يسعى إلى التعاقد مع كامافينجا، فى الميركاتو الصيفى المقبل، بعد ظهوره بصورة جيدة مع فريقه فى الموسم الماضى، وانطلاقته الجيدة خلال الموسم الحالى.



وحصد كامافينجا 16 عاما جائزة أفضل لاعب فى الدورى الفرنسى عن شهر أغسطس، بعدما ساعد فريقه فى الفوز على باريس سان جيرمان بهدفين لهدف فى الدورى الفرنسى وقدّم مستوى كبير خلال هذه المباراة.



