أخبار نادي برشلونة

ريال مدريد يكتسح برشلونة.. أكثر أندية أوروبا تصديرًا للمواهب

14 أبريل، 2020
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ريال مدريد يكتسح برشلونة.. أكثر أندية أوروبا تصديرًا للمواهب

أياكس في الصدارة وريال مدريد يتفوق على برشلونة.. تعرف على أكثر أندية أوروبا تصديرًا للمواهب إلى الدوريات الخمس الكبرى

من المعروف عن برشلونة قدرته على تصدير المواهب الشابة، ولكن ذلك كان خلال السنوات الماضية فقط التي كانت فيها أكاديمية لا ماسيا الأفضل في العالم. 

خلال السنوات الأخيرة تراجع الفريق الكتالوني مقابل اهتمام ريال مدريد بقطاع الناشئين وبتقليل معدل الأعمار لدى لاعبيه، مما عكس الأحوال بالنسبة لكبيري إسبانيا. 

ومن خلال الترتيب الحالي، يمكننا التعرف على أكثر الأندية الأوروبية التي تصدر اللاعبين الصاعدين إلى الدوريات الخمس الكبرى. 

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