“ريال” مدريد يكشف موقف “هازارد” من “الكلاسيكو”

السودان اليوم :

أوضح ريال مدريد، أمس الأربعاء، طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه البلجيكي إيدين هازارد أمام باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان هازارد قد تعرّض للإصابة في الدقيقة 61 من المباراة، بعد تدخل قوي من مواطنه توماس مونييه ظهير الفريق الباريسي، وهو ما أجبر مدربه زين الدين زيدان على إخراجه من الملعب.

ووفقًا لبيان على الموقع الرسمي لريال مدريد، فإن إيدين هازارد قد خضع لاختبارات من قبل الخدمات الطبية في النادي الملكي.

وأضاف أنه تم تشخيص إصابة النجم البلجيكي بكدمة خارجية في ساقه اليمنى، والنادي في انتظار تطور حالة اللاعب.

ووفقًا لصحيفة “ماركا“، فإن هازارد سيعود للمشاركة مع ريال مدريد في المباريات خلال 10 أيام.

وأشارت إلى أن النجم البلجيكي سيلحق بالكلاسيكو يوم 18 ديسمبر المقبل، لأنه تبين عدم معاناته من أي كسر في العظام.