ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم موهبة فرنسا







كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن دخول ريال مدريد، فى منافسة مع غريمه التقليدى برشلونة، على ضم المدافع الفرنسي الشاب دايوت أوباميكانو، لاعب فريق لايبزيج الألمانى، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.



ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، طلب من إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع مواطنه دايوت أوباميكانو، مدافع لايبزيج الألمانى، استعدادا للموسم المقبل.



أضافت الصحيفة أن، زيدان، يرغب فى تدعيم خطوطه الدفاعية، فى ظل عدم إقتناعه بإمكانيات البرازيلى ايدير ميليتاو، الذى تعاقد معه الملكى، الصيف الماضى من صفوف بورتو البرتغالى، مقابل 50 مليون يورو.



أشارت الصحيفة إلى أن، رغبة المدرب الفرنسي للميرنجى، فى ضم مدافع لايبزيج، سوف تصطدم بطموحات برشلونة، الذى يرغب هو الأخر فى الحصول على خدمات دايوت أوباميكانو، صاحب الـ21 عاما.



يمتلك أوباميكانو، عقدا مع لايبزيج، ينتهى فى صيف عام 2021، ورفض اللاعب مؤخرا تجديد عقده، الأمر الذى سيجعل النادى الألمانى، بيعه فى سوق الانتقالات، للاستفادة من المقابل المادى، والذى سيصل إلى 50 مليون يورو.



وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.