ريال مدريد يُكمل 91 يوماً دون هزيمة بعد الفوز على إشبيلية

سبورت 360- فاز ريال مدريد، على أرضه ستاد سانتياجو برنابيو، بصعوبة على ضيفه إشبيلية، بنتيجة هدفين لهدف، في إطار الجولة 20 من الدوري الإسباني، ليُكمل الفريق 91 يوماً دون تلقي أي هزيمة في الدوري.

وسجل هدفي الريال البرازيلي كاسيميرو في الدقيقتين 57 و 69، فيما سجل هدف إشبيلية الوحيد لوك دي يونج في الدقيقة 64 .

آخر هزيمة تلقاها ريال مدريد كانت بتاريخ 19 أكتوبر أمام مايوركا

آخر هزيمة للريال كانت بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، عندما انهزم الفريق بهدف نظيف أمام مايوركا على أرضه سجله لاجو جونيور في الدقيقة 7، ومنذ ذلك الحين خاض رجال المُدرب زين الدين زيدان 11 مُباراة، فازوا في سبع منها، وتعادلوا في أربع مُباريات، كان من بينهم تعادلين مع برشلونة و فالنسيا في ملعبيهما.

ورفع الريال بفوز اليوم رصيده من النقاط إلى النقطة 43، مُبتعداً بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف غريمه التقليدي برشلونة، الذي ينتظره اختباراً صعباً أمام غرناطة غداً الأحد في أول مُباراة لمُدربهم الجديد كيكي سيتيين.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

