«ريان المكلا» يعود إلى الخدمة

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عدن تايم – عبد الهادي حبتور :



بعد نحو خمس سنوات من الإغلاق بسبب ظروف الحرب والإرهاب، هبطت أمس طائرة الخطوط الجوية اليمنية في مطار الريان الدولي بالمكلا (جنوب شرقي اليمن) في رحلة قادمة من العاصمة المصرية القاهرة وعلى متنها عشرات المسافرين اليمنيين.

ووصف اللواء فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت استئناف الرحلات من وإلى مطار الريان الدولي بـ«الخبر السار» لأبناء المحافظة واليمنيين عامة، مبيناً أن إعادة تدشين المطار سوف تنعش الحركة الاقتصادية والسياحية.

وقدم البحسني الشكر لدول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات لدعمها المتواصل للمحافظة وإعادة بناء وتجهيز مطار الريان خلال الفترة الماضية.

وتابع: «تشغيل المطار سينهي معاناة آلاف اليمنيين العالقين في الخارج، ويخدم المرضى الذين واجهوا في الفترة الماضية صعوبات كبيرة في السفر وحتى العودة إلى أرض الوطن».

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني اليمني أعلنت قبل الأسبوع الماضي عن فتح مطار الريان الدولي أمام شركات الطيران اليمنية والمنظمات الأممية في اليمن، مؤكدة جاهزيته لاستقبال الرحلات الواصلة والمغادرة.

إلى ذلك، زار أول من أمس فريق فني من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مطار عدن الدولي بهدف تقييم ودراسة الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية للمطار.

وبدأ الفريق الفني الذي يرأسه المهندس أحمد مدخلي الاجتماع مع المختصين في المطار تمهيداً للعمل على دراسة مرافق ومباني المطار كافة. وأوضح مدخلي أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل على تقييم ودراسة الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية لمطار عدن الدولي، والتي تشتمل على تحديد الاحتياجات، وتقييم المباني والمرافق ومدرج الطائرات، بالإضافة إلى تقييم حالة الإنارة والتجهيزات التابعة للمدرج، ومعاينة أجهزة الملاحة الحالية، وصالات القدوم والمغادرة».

وتابع: «نقف اليوم على أرض مطار عدن الدولي، تلبية للمتطلبات الطارئة للمطار، وبهدف إعادة نشاطه، ونعمل على تقييم كل المتطلبات والاحتياجات تمهيداً لدراستها واعتماد أعمال تنفيذها، وذلك ضمن أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم قطاع النقل والمطارات والموانئ».

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قد أنجز مؤخراً، أعمال تأهيل وتطوير مطار الغيضة في محافظة المهرة، وأجرى اختبارات أنظمة الملاحة الجوية، بالإضافة لإجراءات اختبارات الطيران، بالتعاون مع الشركات المعتمدة دولياً.

ونجحت اختبارات أنظمة الملاحية الدولية المطابقة لمواصفات منظمة (ICAO) الدولية، في مطار الغيضة، وذلك ضمن أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم قطاع النقل والمطارات والموانئ.

ويوفّر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كل ما يلزم لنجاح خطط السلامة داخل المطارات في الجمهورية اليمنية، وذلك عبر تأمين سيارات إسعاف مجهزة بالكامل، وعربات إطفاء بأحدث التقنيات، والمطابقة لتوصيات سلامة المطارات ومكافحة الحرائق من منظمة (ICAO) الدولية، بالإضافة لمطابقتها للمواصفات الأوروبية، فيما تم تصميمها لتسهيل حركة رجال الإطفاء، والسماح لفريق الإطفاء بتجهيز معداتهم أثناء التنقل.

ومن جهة أخرى، وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أول من أمس عدداً من العقود لمشروع تطوير وتأهيل منفذ البقع البري الذي يربط محافظة صعدة بالسعودية، سعياً لخدمة المواطنين اليمنيين وتسهيل تنقلاتهم والحركة التجارية بين المملكة واليمن ودعم الاقتصاد اليمني.

كما سلّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مجموعة من المولدات الكهربائية لمدير المنفذ خالد العميسي، بهدف تحسين قدرات منفذ البقع واستمرار إيصال التيار الكهربائي له.













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