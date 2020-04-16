ريفالدو: حان وقت إستغناء برشلونة عن ديمبلى ويؤكد: خد وقته



قال النجم البرازيلي ريفالدو لاعب برشلونة السابق، إنه حان وقت الإستغناء عن الفرنسي عثمان ديمبيلي، مؤكداً انه حصل على الوقت الكافي لإثبات ذاته ولكن على الرغم من ذلك، فشل في الارتقاء إلى مستوى التوقعات في كامب نو.



قال ريفالدو فى تصريحات نشرتها صحيفة “آس”الإسبانية، “إنضم عثمان ديمبيلي إلى برشلونة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وكان لديه الكثير من الوقت للاستقرار في النادي وإظهار قيمته، لا يزال لاعبًا لديه إمكانات كبيرة، لكني أعتقد أن هذا الصيف سيكون فرصة مثالية لبرشلونة إما لبيعه أو ضمه في عملية تبادلية لأحد اللاعبين الذين يأمل برشلونة في التوقيع معهم”.



تابع: “إن الوقت قد حان لبرشلونة لبيع عثمان ديمبيلي”، مُشدداً على أن النادى يركز فى الوقت الحالى على التعاقد مع لاوتارو مارتينيز أو إستعادة نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.



أكمل: “لم يكن ديمبيلي محظوظًا بالإصابات، لكنه كان بإمكانه أيضًا أن يحاول تقديم المزيد في بعض الأحيان، لكنه لم يصل إلى مستوى التوقعات، وهو الشخص الذي يمكنه إعادة بناء مسيرته في نادٍ آخر، حيث يشعر بمزيد من الراحة، ويظهر أفضل ما لديه”.



إختتم ريفالدو تصريحاته، قائلاً: “يبدو أن برشلونة حريص على التعاقد مع نيمار جونيور ولاوتارو مارتينيز، لذا من المحتمل أن يواجه ديمبيلي صعوبات في العثور على مكان في الفريق الموسم المقبل، وإلى جانب ذلك، برشلونة بحاجة إلى تقليل تشكيلته، حتى يتمكنوا من التعاقد مع لاعبين جدد، وسيتعين على الآخرين المغادرة”.





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