ريفالدو : ليونيل ميسي سيرحل عن برشلونة لهذا السبب !

موقع سبورت 360 – صرح الأسطورة البرازيلية ريفالدو لاعب برشلونة الإسباني السابق بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البلاوجرانا الحالي لن يعتزل كرة القدم في المستقبل القريب، ولكنه قد يقرر الرحيل عن البرسا لخوض تجربة جديدة في مكانٍ آخر.

وينتهي عقد ميسي صاحب 32 عاماً مع فريقه برشلونة صيف عام 2021، ولكن من المقرر تجديد عقده في قادم الأيام قبل انتهاء هذا الموسم.

ميسي تحدث أثناء كلمته عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه عن اعتزاله في السنوات القادمة، ولكن ريفالدو لا يرى بأن النجم الأرجنتيني سيتخذ هذا القرار قريباً.

ريفالدو يكشف السبب الذي سيجعل ميسي يقرر الرحيل عن برشلونة

وتحدث ريفالدو لـ”” قائلاً “تحدث ميسي عن إمكانية اعتزاله في السنوات القليلة القادمة في حفل جائزة الكرة الذهبية، وبعدها بدأت الكثير من الشائعات التي تتحدث عن هذا الأمر”.

وأضاف “من الطبيعي أن يبدأ لاعب كرة القدم في التفكير بمستقبله عندما يبلغ من العمر 32 عاماً، ولكن هذا سيعتمد على كيفية سير الأمور في برشلونة”.

وأكمل “إذا كان يشعر ميسي بالأهمية داخل النادي، واستمر في الفوز بالألقاب، فلن يغادر أو يعلن اعتزاله في وقتٍ قريب، ولكن إذا حدث العكس، وبدأ يشعر بأنه لا يستطيع مواكبة المواهب الشابة في الفريق، فقد يفكر في الرحيل”.

وتابع “إذا شعر بأنه أصبح فرداً عادياً داخل الفريق، وليس النجم الرئيسي، فسيكون عليه التفكير في الرحيل، وخوض تجربة جديدة”.

وأنهى تصريحاته قائلاً “ميسي لا يزال يرغب في الفوز بكوبا أمريكا وكأس العالم، لذلك سيكون عليه اللعب في أعلى المستويات حتى موعد منافسات المونديال، لذلك فالوقت ما زال مبكراً على اعتزاله”.

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