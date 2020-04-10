ريفالدو: ميسي لن يغادر برشلونة من أجل الإنضمام إلى إنتر ميلان



أكد النجم البرازيلى السابق ريفالدو، على أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لن يغادر فريق برشلونة، من أجل الإنضمام إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي، كما زعمت تقارير صحفية إيطالية، فى الأيام الأخيرة.



كانت تقارير صحفية إيطالية، قد زعمت أن إنتر ميلان، بدأ يفكر فى التعاقد مع النجم الأرجنتينى، خاصة بعد حديث ماسيمو موراتى، الرئيس السابق للنيراتزورى، الذى حث إدارة النادى الحالية على ضم ميسي.



نقل موقع “فوتبول إيطاليا، تصريحات لريفالدو، قائلا:” “لا أعتقد أن ميسي لديه أي أسباب لمغادرة إسبانيا، ولكن إذا كان ينوى وداع برشلونة، فيمكن للنجم الأرجنتيني التوقيع مع نادٍ صيني أو الذهاب إلى الدوري الأمريكي”.



أضاف النجم البرازيلى، قائلا:”ميسي لن يرحل عن برشلونة، إلا عندما لا يكون حاسما للفريق، ولكن لا أتخيل ميسي فى فريق ينافس برشلونة”.



ويتبقى لميسي عاما واحدا فقط على نهاية عقده مع برشلونة، وقد أكد في أكثر من مناسبة عن عزمه الاعتزال بصفوف النادي الكتالوني.



وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.