ريفالدو يختار اللاعب الأفضل لتعزيز هجوم برشلونة في الموسم المقبل



تحدث نجم برشلونة السابق، البرازيلي ريفالدو، عن اللاعب المناسب لتعزيز هجوم البلوجرانا فى الموسم المقبل، من بين الثنائي المرشح للإنضمام لصفوف البارسا، سواء نيمار، نجم باريس سان جيرمان، أو لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.



وتحدث ريفالدو لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، قائلا إن نيمار دائما بالنسبة لى، هو اللاعب المثالى لتعزيز هجوم برشلونة فى الموسم المقبل، ويجب على مسئولى البارسا، إعادته للفريق فى الصيف.



وأضاف ريفالدو في حديثه حديثه قائلا:”لاوتارو مارتينيز، مازال صغيرا، ولا يمتلك الخبرات الكافية لقيادة هجوم برشلونة، ولكنه لاعب جيد، وسيصبح مع اللاعبين المهمين فى المستقبل”.



وأشار النجم البرازيلي السابق إلى أن نيمار لا يزال لديه الكثير ليقدمه، فهو يعرف البارسا جيدا، ولديه شخصية تسمح له بإحداث فرق دون خوف من المشاركة مع ميسي، الذى سيكون سعيدا بعودة نيمار”.



كان نيمار قد انضم لصفوف الفريق الكتالوني فى صيف عام 2013، قادما من فريق سانتوس، قبل أن يرحل فى صيف عام 2017، فى صفقة أثارت الجدل بشكل كبير، بعدما دفع باريس سان جيرمان، مبلغ 222 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى فى تاريخ كرة القدم.



جدير بالذكر أن، ريفالدو لعب بقميص برشلونة، فى الفترة من 1997 حتى 2002، خاض خلالهم 235 مباراة وسجل 130 مباراة.



