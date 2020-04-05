ريفالدو يفضل عودة نيمار إلى برشلونة عن التعاقد مع لاوتارو



أكد ريفالدو نجم برشلونة والمنتخب البرازيلى السابق أنه يجب على البارسا إعطاء الأولوية لعودة مواطنه نيمار لاعب باريس سان جيرمان بدلا من التعاقد مع الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاج إنتر ميلان الإيطالى.



وتحدث ريفالدو فى تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” عن ضرورة عودة نيمار إلى برشلونة قائلا: “فى السنوات الماضية لم يظهر الكثير من النجوم القادرين على اللعب بجوار ميسى وتحمل ذلك الضغط، ولكن نيمار لديه الإمكانيات وتمكن من فعل ذلك من قبل”.



وتابع ريفالدو قائلا، “نيمار لا يشعر بالرهبة أبداً وسيكون خياراً مضموناً للنادى، فى حين أن مارتينيز شاب مهاجم وموهوب قد يصبح فى غضون عامين أو ثلاثة أعوام لاعب أكثر خبرةً”.



كان نيمار قد انضم لصفوف الفريق الكتالوني فى صيف عام 2013، قادما من فريق سانتوس، قبل أن يرحل فى صيف عام 2017، فى صفقة أثارت الجدل بشكل كبير، بعدما دفع باريس سان جيرمان، مبلغ 222 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى فى تاريخ كرة القدم.



جدير بالذكر أن، ريفالدو لعب بقميص برشلونة، فى الفترة من 1997 حتى 2002، خاض خلالهم 235 مباراة وسجل 130 مباراة.



