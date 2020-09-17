ري أكثر من 16000 ألف فدان من الأراضي في تبن خلال الموسم الحالي



لحج.. محمد السلامي

يتواصل تدفق السيول على الاراضي الزراعية بمديرية تبن. حيث تم ري اكثر من 16،000فدان بالمديرية.

وفي تصريح لوكيل وزارة الزراعة عبدالملك ناجي عبيد قال: يعتبر هذا الموسم مميز بالنسبة لدفق السيول وهطول الامطار على محافظة لحج.

وكانت الاستعدادات مبكرة لاستقبال مياة السيول بدلتا تبن

من خلال تصفية الاعبار من الترسبات والحشائش والاشجار وصيانة القنوات واصلاح البوابات .

وهذا مكن المزارعين من استقبال تدفق مياة السيول والاستفادة منها في ري الاراضي الزراعية

وقمنا صباح اليوم بزيارة ميدانية لتفقد عميلة الري بتبن والاطلاع عن قرب لهذا الجانب.

من جانبه قال امين الجاوي مدير مكتب الزراعة والري بتبن ان هذا الموسم موسم الخير كان بالنسبة للمحافظة والمزارعين بعد تدفق السيول وري الكثير من الاراضي الزراعية ولاتزال مياة السيول تتدفق حتى اليوم.

وواجهنا صعوبات ابرزها تكرار عملية الري من قبل المخالفين وكان للامن دور في ضبط عدد منهم الا اننا نواجه صعوبة في وجود عدد من المخالفين في احدى المناطق بالمديرية وقد حاولنا معهم لاكثر من مرة دون جدوى.

لذلك نكرر مطالبتنا بالالتزام بعملية الري وعدم التكرار في سقي الاراضي الذي سقيت واتاحة الفرصة لمن لم يحالفهم الحظ بوصول مياة السيول لري اراضيهم في هذا الموسم.