اخبار السودان اليوم

زراعة أكثر من 3 آلاف من أشجار الهشاب بالنيل الازرق

7 مايو، 2020
0
الصمغ
الصمغ

السودان اليوم :

كشفت الادارة العامة للغابات بولاية النيل الأزرق عن ابرز انجازاتها في الموسم الزراعي السابق (٢٠١٩-٢٠٢٠) في مقدمتها تبني زراعة ٣ آلاف و ٣٠٠ فدان بأشجار الهشاب (أحزمة شجرية – غابات محجوزة خالية و شركات داخل الغابات المحجوزة) . واوضح المهندس سامي عثمان الصديق (لسونا) ان ادارته في الموسم السابق جمعت حوالي ٣ أطنان من بذور الهشاب و ٥ جوالات بذور سنط لزراعتها بالخيران و (٥٠) كيلو بذور مشاتل مختلفة و قد تم حجر (٢٠٠٠) فدان بمحلية ود الماحي كغابات شعبية و استكشاف (١٥٠٠)فدان بمحلية الكرمك و انشاء و تأهيل المعسكرات بالمحليات السبعة بعدد (٢٠) معسكر و تسيير عدد (٤) فرق مكافحة . كما تم تدريب عدد(٢٥٠) افراد مجتمع في المواقد المحسنة و تدريب عدد(١٥٠)في المشاتل و تدريب عدد (١٥) فني غابات في مجال الارشاد و التشجير الشعبي و عدد(١٠) طلاب جامعات و بث عدد (١٠) حلقات جماهيرية.







Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
آلاف أشجار أكثر الازرق الهشاب بالنيل زراعة من

إقرا أيضا

Photo of الخبير كبلو : إنشاء بورصة الذهب من أهم القرارات

الخبير كبلو : إنشاء بورصة الذهب من أهم القرارات

7 مايو، 2020
Photo of مسؤول حكومي: (كورونا) لم تؤثر على إنتاج النفط بالبلاد

مسؤول حكومي: (كورونا) لم تؤثر على إنتاج النفط بالبلاد

7 مايو، 2020
Photo of خبير إقتصادي يتوقع مزيدا من التراجع لأسعار الصرف بالسوق الموازي

خبير إقتصادي يتوقع مزيدا من التراجع لأسعار الصرف بالسوق الموازي

7 مايو، 2020
Photo of إنعقاد مؤتمر أصدقاء السودان في فرنسا اليوم

إنعقاد مؤتمر أصدقاء السودان في فرنسا اليوم

7 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق