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زراعة (14) ألف فدان قطن برازيلي بالجزيرة

3 أبريل، 2020
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زراعة (14) ألف فدان قطن برازيلي بالجزيرة

السودان اليوم :

دعا والي ولاية الجزيرة اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير لدى تفقده صباح أمس مساحات القطن البرازيلي RR بمكتب الكمر بالقسم الأوسط بمشروع الجزيرة، دعا الجهات المختصة بهيئة البحوث الزراعية ووزارة الزراعة والموارد الطبيعية إلى ضرورة توفيق أوضاع القطن البرازيلي وتذليل كافة العقبات التي تعترضه وقال الوالي بحسب (وكالة السودان للانباء) إن القطن حقق انتاجية عالية أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أعلن مدير شركة الثمر الداني -الممولة لزراعة القطن البرازيلي بالجزيرة- المهندس محمد علي هاشم عن زراعة 14 ألف فدان من القطن البرازيلي في العروة الصيفية بمشروع الجزيرة لعدد 2.5 ألف مزارع. ولفت إلى أن متوسط إنتاج الفدان 40 ألف قنطار قطن من الصنف وأن أرباح المزارع تتراوح بين 50 و 60 ألف جنيه في الفدان الواحد.







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