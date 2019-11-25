زوبعة الأراضي في عدن .. انتقائية في الطرح .. وتسيس مفضوح

ملف قديم وشائك عاد للبروز في السطح مرة اخرى..

برزت مشكلة الاراضي بوضوح بعد حرب 1994م وعلى وجهة الخصوص في الجنوب التي خلفت كثيراً من المعاناة والحرمان تجرعها سكان الجنوب بسبب عبثية التخطيط والصرف للأراضي، فضلاً عن السطو والنهب المنظم الذي تم لعدد كبير من عقارات واراضي الدولة والاملاك الخاصة من قبل النافذين، الأمر الذي زاد من تلك المعاناة وحرمان الكثير من حقوقهم وشعورهم بالقهر، كما زاد من حدوث التصادم والنزاع على الارضي في المجتمع والذي خلف اعداد كبيره من الضحايا خلال السنوات الماضية، بل وخلق الكراهية والأحقاد في المجتمع، بسبب سياسات التمييز والسلوكيات المتمثلة بالغطرسة والاستبداد من قبل السلطات والنافذين تجاه أبناء الجنوب.

وتعد مشكلة الاراضي وأحده من أبرز المشاكل التي خلفتها الحرب على الجنوب في 1994م، وساهمت بإحداث شرخاً اجتماعياً في المجتمع، وتُعد احد تجليات الحرمان والقهر الاجتماعي الذي موُرس ضد قطاع وأسع من أبناء الجنوب خلال الفترة الماضية واوجد القضية الجنوبية، فضلاً عن القضايا الاخر.

وفي كل مرة بعدما يغيب لفترة لا تطول كثيراً، يظهر ملف الأراضي مجددًا إلى السطح في مدينة عدن، ويثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واليوم تستغل الادوات المسيسة هذا الملف لشن حملة اعلامية جديدة في مدينة عدن عبر منبر الاعلام لتستغل ملف الاراضي في عدن وتثير زوبعة كبيرة. الاراضي التي فرطوا فيها حين كان المتنفذ شمالي واسخدموا كل نفودهم اليوم للتهويل وتضخيم ما يحدث.

و استغل الإخوان بعض جرائم البسط على مناطق متفرقة في عدن لإشعال هذه الزوبعة والضخ الإعلامي المهول عن الأمن ووصفه بالفاشل والعاجز ، والدعوة لاجتثاث المنظومة الأمنية وازاحة النظر واشغال الرأي العام عن جرائم الاصلاح في مدن مختلفة في اليمن

ويعلم القاطنون في عدن ان البسط والبناء العشوائي وليد هذه المرحلة، فهو يمتد إلى ما بعد الوحدة، ويمكن معرفة ذلك من خلال العشوائيات في البساتين والمحاريق بدار سعد، وكذلك كابوتا، وكذا العشوائيات غرب عدن وفي بعض أحياء خور مكسر وكريتر والتواهي وغيرها.

وأيضا ليس وليد الأيام الأخيرة، ولكنه مستمر منذ ما بعد الحرب، في نفس العشوائيات السابقة، وكذا بعض الجبال وأراضي المملاح بين مديريتي الشيخ عثمان وخور مكسر.

ولكن الملفت في الفترة الأخيرة أنه تعدى ليشمل حرم متنفسات ومعالم تاريخية بالعاصمة عدن. إثارة هذا الموضع والظاهرة رغم انه أتى متأخر، إلى أنه شيء طيب وصحي ولكن هناك أطراف يبدو أنها ركبت موجة هذا التطرق الإعلامي لظاهرة البسط ، وتعمل بخبث على اصباغ صبغة المناطقة على هذا الأعمال التي يرفضها الجميع ، وتسعى لتوجيهها حسب الأجندات التي تمثلها ، ومحاولة الصاقها بطرف معين دون الآخر.

وكذا تتدخل أطراف لتسييس هذا الملف ، وتوجيهه بشكل خاطئ، كما حدث يوم السبت اثناء تنفيذ الوقفة الاحتجاجية امام منارة عدن التاريخية ، والتي رفعت شعار عدن للعدنيين ، وهي الأجندات التي أثيرت مؤخرا ، وتقف خلفها جهات مشبوهه بما فيه تنظيم اخوان اليمن .

-استهداف للمنظومة الامنية في عدن.

وتاتي هذه الحملات بهدف تغطية الجهود التي تقوم بها الجهات المعادية لفرض معركة في حضرموت والمهرة وعدن .

مما لا شك فيه أن القوات الجنوبية ممثلة بقوات الأمن والحزام الامني والنخبة وباسناد ودعم التحالف العربي وعلى وجه الخصوص الإمارات ، اوجدوا منظومة أمنية ، لا نقول أنها متكاملة ولكن استطاعة أن تفرض الأمن وتحقق انتصارات كبيرة على الإرهاب ، ووجود البسط العشوائي لا يعني بكل الأحوال الفشل الأمن ، وهذا ربما يعود للقصور ، ولكن بالمقابل قد تكون تلك العمليات انتقامية من قبل جهات معادية.

ولايخفي على أن ملف الأراضي في مدينة عدن أرادت بعض الاطراف اثارته بشكل أكبر لإثارة الشعب ضد المجلس الانتقالي والأمن الجنوبي في ظل اضطرابات تفتعلها هذه الأطراف كحزب الإصلاح، إخوان اليمن، إذ ان ملف الأراضي يعصف بالمناطق المحررة ككل وليس فقط في مدينة عدن ، إلا أنه لا يظهر بتلك المناطق كعدن ويحل بالطرق القبلية أو القانونية.

ولعل ما يفضح الإخوان ومن معهم من الجنوبيين المنتفعين ، ويكشف زيف حملتهم الإعلامية في عدن والزوبعة الإعلامية التي اثاروها خلال الأيام الراهنة ، هو أنهم وفي الوقت الذي يوجهون سهام التحريض والتشويه ضد الأمن في عدن ، فإنه يمجدون ويتباكون على قيادات وزارة الداخلية – التي هي في الأصل حين كانت تتحمل المسؤولية الأمنية بعدن وكل المحافظات المحررة – لم يكونوا منقذين اويحققوا إنجازات أمنية ، وتناسوا تحميلهم ولو جزء من المسؤولية الأمنية ، كون المشكلة ليست وليدة اللحظة وترجع جذورها لسنين خلت.

وبالإضافة إلى ذلك نجد في إجماع نخبة من السياسيين على أن عدم الاستقرار السياسي يؤثر بشكل كبير على مناحي الحياة ، وينعكس بشكل أكبر على السلم الاجتماعي ، وهو ما يبين زيف الحملة (الزوبعة الأمنية) المثارة في عدن ، حيث أن محاربة البسط العشوائي ، لا يمكن ان يلقى اللوم فيها على الجهات الأمنية وحدها في ظل عدم الاستقرار السياسي وتعارض المشاريع السياسية.

– صرف الأنظار عن معركة يحشد لها الإصلاح.

وان استغلال بعض جرائم البسط ومرافقة حملة إعلامية مهولة من مطابخ إخوان اليمن ، يثير الشكوك حولها ، ويجعلها مدرجة ضمن العمليات الانتقامية ويشار إلى أن الحملة التي يديرها إخوان اليمن تترافق مع جرائم كبيرة للاصلاح في المناطق المسيطر فيها، وتثبت الأحداث أنها ظاهرة صوتية مصيرها الفشل ، وقبل هذا فشل وافشال مشاريع خارجية ، كان الهدف من تلك الحملات ان تشكل غطاء لها، ازاحة انظار الرأي العام عن مشاريع حلف الشر في اليمن في الوقت الراهن والايام القادمة.

وهو ما اكده الأستاذ عدنان الاعجم الذي اعتبر ان زوبعة الأراضي المفتعلة في عدن هدفها صرف الأنظار عن معركة يحشد لها الإصلاح.

وكتب الاعجم على فيسيوك ” حضرموت والمهرة هناك الحشد والمعركة القادمه ستكون ويشغلوكم بزوبعة الأراضي الوهميه بعدن لأنه اللعب يسخن هناك ” .

وأضاف ” الاخوان والحوثيين يد واحدة حشد من مأرب والبيضاء وذمار وتعز هناك انتظروا قادم الأيام ” .

وتعيش محافظة شبوة توترا غير مسبوق بين عملاء ينذر بانفجار الوضع في عتق وفي عدة مديريات بالمحافظة ، وفيما قالت مصادر محلية ان ميليشيات الاخوان .وكانت ميليشيات الاصلاح بدأت عملية انتشار واسعة عقب وصول تعزيزات كبيرة من مأرب.

وقالت مصادر محلية وقبلية أن عملية الانتشار استهدفت مديرية حبان.

وفي تعز واصلت مليشيا حزب الإصلاح ممارسة إرهابها الحاد، في بعدما حوَّلت المحافظة إلى إمارة إخوانية مارست كافة صنوف التطرف.

ففي جريمة جديدة، أقدمت المليشيات الإخوانية على نشر وتوزيع عشرات الفرق المسلحة في تعز؛ وذلك بهدف إثارة الفوضى وممارسة الأعمال الإرهابية في المحافظة، على النحو الذي يخدم مصالح ونفوذ هذا الفصيل الإرهابي.