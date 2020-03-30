زوجة الحارس التركى المصاب بكورونا: أوقات صعبة لا أستطيع رؤيته



تحدثت زوجة روشنتو حارس مرمى برشلونة الأسبق عن إصابة زوجها بفيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح.



وقالت الزوجة:””كان كل شيء طبيعيًا حتى عندما ظهرت أعراضه فجأة، وما زلنا في حالة صدمة، هذه أوقات صعبة، طلبي هو أن يكون الناس واعين، اختباري أنا وابني وابنتي سلبيًا، ولكن روشتو في المستشفى ولا يُسمح لنا برؤيته.



أضافت :” “هذا هو الشيء الأكثر صعوبة، وهو عدم القدرة على أن نكون معه”.



لعب روشتو لأندية أنطاليا سبور وفناربخشة وبرشلونة وبشكتاش وحقق المركز الثالث مع المنتخب التركي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2002، وكان روشتو قد زامل في برشلونة لاعبين كبار مثل فيكتور فالديز ورونالدينيو وسافيولا وتدرب تحت قيادة المدرب فرانك ريكارد.



