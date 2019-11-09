زوجة رياض محرز تكشف أغرب رسالة تلقتها بعد اتهامها بالخيانة الزوجية





كشفت ريتا جوهال، زوجة اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن نوعية الرسائل “المزعجة”، التي تتلقاها بعد التقارير الصحفية الأخيرة التي اتهمتها بالخيانة الزوجية مع ملاكم امريكي، والتي ردت عليها بأنها مزيفة وان زوجها يعرف بنوعية العمل بينها وبين الملاكم .

ونشرت جوهال، عبر حسابها الشخصي في “إنستجرام” بعض الرسائل التي بدأت تتلقاها مؤخرا، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاء فيها: “أنت عاهرة.. لولا أنك أم لأطفال محرز لصليت من أجل أن تصابي بمرض السرطان”.

وكانت صحيفة “ميرور” قد نشرت تقريرا، يوم الأحد الماضي، ذكرت فيه أن جوهال شوهدت جالسة، في 23 أغسطس الماضي، مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر (34 عاما)، في ملهى ليلي.

وأضافت الصحيفة، أن محرز البالغ 28 عاما أصيب بصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة وايلدر في الملهى الليلي، فيما ردت جوهال يوم الاثنين، بأن “ما نشرته الصحيفة البريطانية عار عن الصحة، وكله افتراء وكذب”.