زيادة كبيرة في أسعار السلع والسكر يقفز لـ1000 جنيه

السودان اليوم :

تشهد اسعار بعض السلع الاستهلاكية زيادات جديدة باسواق امدرمان وبحري.وقال التاجر بشرق النيل محمد الجاك لـ( السوداني ) إن هنالك زيادة في الزيت الأبيض حيث قفز ت عبوة (4) لتر وربع لنحو (1400) جنيه وسعر السكر زنه (10) كيلو (1000) جنيه، مشيرًا لقلة انتظام التجار في الحضور للاسواق بسبب الحظر

ولفت رئيس تجار الجملة بامدرمان فتح الله حبيب الله لتفاوت زيادة اسعار السلع، وتوقع حدوث المزيد من الزيادات خاصة في الظروف الحالية لعدم انتظام العمل بالاسواق، لافتا لحدوث وفرة في البضائع.

وتوقع حدوث ندرة في السلع حال استمرار الوضع على ما هو عليه حتى عيد الفطر المبارك