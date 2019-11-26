عدن الغد

زيارة فنية موفقة لفريق التوجيه التربوي بلودر إلى مجمعي زارة التعليمي

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 12 دقيقة
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زيارة فنية موفقة لفريق التوجيه التربوي بلودر إلى مجمعي زارة التعليمي

تمت اليوم الاحد زيارة مفاجئة ولكن كانت موفقة جدا إلى مجمعي الواحدي للبنين وابي عبيدة للبنات تقدمها مدير تربية لودر الاستاذ ناصر عوض موسى والاستاذ محمد عبدالله بوفرج رئيس قسم المشاريع والتجهيزات وكان الغرض والهدف من الزيارة ماذا يدرس ؟ وكيف يدرس ؟
واثناء الزيارة وبعد انتشار الفريق في قاعات الدراسة لكل من المجمعين لغرض المعاينات الصفية والاعدادات وكيفية عرض الدرس وماقطع من الخطط الفصلية للمواد الدراسية كانت نتائج موفقة ومثمرة وبالذات في مجمع البنات التعليمي الذي كان متقدم بامكانيات وقدرات متفوقة ادهشت الفريق من حيث الاعداد والاداء والتجهيز .
وفي ختام الزيارة شكر كلا من الاستاذ ناصر عوض موسى مدير المكتب واعضاء الفريق , الجهود التي تبذل من قبل إدارة ومعلمين ومعلمات المجمعين التعليميين كما دونت نتائج الزيارة في السجلات المخصصة لذلك.
*من الخضر البرهمي

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عدن الغد

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