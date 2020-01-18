زيارة وفاء واطمئنان على صحة المناضل اللواء أحمد سالم عبيد

في بادرة جسدت قيم الوفاء والأخلاق الرفيعة قامت قيادات عسكرية رفيعة المستوى بقيادة القائد العسكري المعروف اللواء الركن صالح علي حسن بزيارة خاصة إلى القائد المناضل اللواء الركن احمد سالم عبيد نائب وزير الدفاع ووزير الثقافة والإعلام والسفير الأسبق إلى منزله في مدينة الشعب بالعاصمة السياسية المؤقتة عدن للاطمئنان على صحته حيث يعاني من ظروف صحية إضافة إلى اصابته في الحوض.

وضم الوفد العسكري كل من اللواء الركن صالح علي حسن والعميد علي محمد السعدي والعميد عبدالله صالح الناخبي والعميد محمد عمر البري والعميد علي سيف القطوي والعميد احمد علي بانعم وخالد بن خالد السعيدي وكيل محافظة لحج لشؤون الاستثمار.

وخلال الزيارة تبادل الجميع مع القائد والمربي الكبير المناضل اللواء الركن احمد سالم عبيد حديث الذكريات وسنوات النضال والعمل والبناء لدولة الجنوب وجيشها العقائدي القوي المهاب.

وعبر أعضاء الوفد عن ارتياحهم لزيارة هذه الهامة الوطنية واعتزازهم بنضاله وتاريخه العسكري والسياسي الوطني المشهود مؤكدين استمرار زياراتهم له للاطمئنان على صحته.

ومن جهته عبر المناضل اللواء أحمد سالم عبيد عن شكره وتقديره لزملاه وأصدقائه ورفاق دربه الطويل الذين خصوه بهذه الزيارة التي أصبح لها وقع خاص في نفسه وتعبر عن أصالة ووفاء هذه الهامات العسكرية الشريفة.

يذكر ان منسق هذه الزيارة الكريمة هو اللواء الركن صالح علي حسن الذي ظل يتواصل مع عدد من القيادات العسكرية من ذلك الجيل الذهبي لتكريم عبيد بزيارة ودية للاطمئنان على صحته وعلى رأسهم ممن يعرفون القائد التاريخي احمد سالم عبيد فاستجاب البعض للمبادرة الرائعة وتخلف الكثير تحت مبررات غير معروفة.

*من علي مقراط