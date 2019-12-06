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زيدان يُجهز ريال مدريد للسيناريو الأسوأ في الكلاسيكو

6 ديسمبر، 2019
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زيدان يُجهز ريال مدريد للسيناريو الأسوأ في الكلاسيكو
زين الدين زيدان

موقع سبورت 360 – يضع زين الدين زيدان العديد من الحسابات والاحتمالات لتشكيلة ريال مدريد  لمباراة برشلونة في الكلاسيكو في المُنتظر في يوم 18 ديسمبر القادم.

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ففي حالة استمرار غياب جاريث بيل للإصابة إضافة إلى هازارد الذي تأكد غيابه عن الموقعة المرتقبة على ملعب الكامب نو بالفعل فإن زيزو لديه إيسكو و رودريجو جويس في قائمة مُفضلاته.

ويُمكن للاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو أن يغيب عن الكلاسيكو في حالة تعرض لبطاقة صفراء أمام إسبانيول أو فالنسيا ولذا فإن المدرب الفرنسي يضع السيناريو الأسوأ في ذهنه.

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زيدان وأكثر من فكرة تكتيكية أمام برشلونة

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وأشارت صحيفة الأس الإسبانية إلى إمكانية العودة إلى الاعتماد على طريقة لعب الـ4/4/2 “الرومبو” بوجود كورتوا في حراسة المرمى وكارفاخال وفاران وراموس وميندي في الخط الخلفي.

بينما سيتواجد فالفيردي أمام الدفاع ومودريتش وكروس أمامه ثم إيسكو كصانع ألعاب خلف اثنين من المهاجمين وهما كريم بنزيما و رودريجو جويس.

كريم بنزيما الوحيد الذي يضمن تواجده في خط هجوم الريال في الكلاسيكو ضد برشلونة FOTO: JUAN MANUEL SERRANO ARCE

كريم بنزيما الوحيد الذي يضمن تواجده في خط هجوم الريال في الكلاسيكو ضد برشلونة
FOTO: JUAN MANUEL SERRANO ARCE

ولكن بشكلٍ عام هناك سبع لاعبين حجزوا مكانهم في تشكيلة الكلاسيكو مالم يتعرضوا للإيقاف أو الإصابة وهم كورتوا وكارفخال وفاران وسيرجيو راموس وكاسيميرو وفالفيردي وكروس وبنزيما.

ولكن إذا كان جاريث بيل جاهزاً للمشاركة فإن المدرب الفرنسي سيدفع بنجم توتنهام السابق إلى جانب بنزيما أو اللعب بـ4/3/3 مع وضع إيسكو في مكان أكثر تقدماً بالميدان إلى جانب بنزيما و بيل أو رودريجو، وربما يدفع بجاريث بيل على اليسار ونجم سانتوس السابق على الجهة اليمنى.

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