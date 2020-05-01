زي النهاردة.. بايرن ميونخ يذل برشلونة في “كامب نو”



فى مثل هذا اليوم من عام 2013، حقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على مضيفه برشلونة بثلاثة أهداف دون رد على ملعب “كامب نو” فى إياب الدور نصف النهائى من دورى أبطال أوروبا.



أحرز أهداف البايرن فى اللقاء، أريين روبن، وجيرارد بيكيه مدافع برشلونة فى مرماه، و توماس مولر.



وتأهل العملاق البافارى إلى المباراة النهائية بمجموع المبارتين 7-0 بعد أن حقق الفوز برباعية فى مباراة الذهاب على ملعب “اليانز آرينا” ليواجه بوروسيا دورتموند فى النهائى على ملعب ويمبيلى بالعاصمة البريطانية لندن ويحقق اللقب بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.





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