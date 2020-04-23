زي النهاردة.. بايرن ميونخ يهين برشلونة برباعية في دوري الأبطال



فى مثل هذا اليوم من عام 2013، حقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على ضيفه برشلونة بأربعة أهداف دون رد على ملعب “اليانز أرينا” فى ذهاب الدور نصف النهائى من دورى أبطال أوروبا.



أحرز أهداف البايرن فى اللقاء، توماس مولر (هدفين) وماريو جوميز والهولندى آريين روبن.



وتأهل العملاق البافارى إلى المباراة النهائية بعد ان كرر فوزه عالى البارسا بثلاثية فى مباراة الإياب على ملعب “كامب نو” ليواجه بوروسيا دورتموند فى النهائى على ملعب ويمبيلى بالعاصمة البريطانية لندن ويحقق اللقب بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.









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