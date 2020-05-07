زي النهاردة.. برشلونة يصعق البايرن بثلاثية



فى مثل هذا اليوم من عام 2015، حقق برشلونة فوزا كبيرا على بايرن ميونخ الألمانى بثلاثة أهداف دون رد على ملعب “كامب نو” فى ذهاب الدور نصف النهائى من دورى أبطال أوروبا.



أحرز أهداف البارسا، النجم ليونيل ميسى (هدفين) والبرازيلى نيمار دا سيلفا.



وتأهل برشلونة للمباراة النهائية، بعد أن خسر لقاء الإياب على ملعب “اليانز أرينا” بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وحقق برشلونة اللقب الأوروبى فى هذا الموسم بعد الفوز فى المباراة النهائية على يوفنتوس الإيطالى بثلاثة أهداف لهدف.

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