أخبار نادي برشلونة

زي النهاردة.. برشلونة يضرب ليفربول بثلاثية قبل صدمة “آنفيلد”

1 مايو، 2020
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زي النهاردة.. برشلونة يضرب ليفربول بثلاثية قبل صدمة "آنفيلد"


فى مثل هذا اليوم من عام 2019، فاز برشلونة الإسبانى على ليفربول الإنجليزى بثلاثة أهداف دون رد على ملعب “كامب نو” فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا عام 2019، يوم السابع من مايو (2 رمضان) بين ليفربول الإنجليزى وبرشلونة الإسبانى على ملعب “آنفيلد” معقل الريدز”.

أحرز أهداف برشلونة، الأوروجويانى لويس سواريز، والنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى (هدفين)، ووصل لسجله التهديفى رقم 600 مع البارسا فى هذا اللقاء.

وعلى الرغم من ثلاثية البارسا إلا أن ليفربول حقق ما أشبه بالمعجزة فى لقاء الإياب على ملعب “آنفيلد” بالفوز بأربعة أهداف دون مقابل ليعوض خسارة الذهاب على ملعب “كامب نو” بثلاثة أهداف دون رد، على الرغم من غياب الثنائى محمد صلاح وروبرتو فيرمينو بداعى الإصابة، ويتأهل إلى المباراة النهائية.

واحرز أهداف الريدز ديفوك أوريجى (هدفين) والهولندى جينى فينالدوم (هدفين).

وواصل ليفربول طريقه فى البطولة محققا اللقب بالفوز على توتوتنهام هوتسبير بهدفين على ملعب “واندا متروبوليتانو” الخاص بنادى أتلتيكو مدريد فى العاصمة الإسبانية.

وبذلك يحصد ليفربول لقبه السادس فى تاريخ دورى أبطال أوروبا.

 

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